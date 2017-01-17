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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28448773/
17 января 2017, 1:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Грайс: Необходимо покончить с допингом в биатлоне

Бывший немецкий биатлонист Михаэль Грайс поделился мнением о расследовании допингового скандала в России.

«Могу лишь надеяться, что IBU будет последователен в своих решениях. Тема допинга уже не первый год стоит на повестке дня в биатлоне. В нашем виде спорта было очень много случаев применения запрещённых препаратов, особенно российскими спортсменами. Необходимо покончить с допингом в биатлоне, в противном случае нашему спорту перестанут верить», — цитирует Грайса Merkur.
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