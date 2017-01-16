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16 января 2017, 21:58 | Биатлон | БЕЛТА

Домрачева: Планирую участвовать во всех этапах Кубка мира

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева планирует участвовать во всех этапах Кубка мира текущего сезона. Об этом спортсменка рассказала в эфире программы «Арена» на телеканале «Беларусь 1», сообщает корреспондент БЕЛТА.

У меня всего два месяца подготовки после рождения дочери. Думаю мне достаточно хорошо удается сражаться на трассе. Надеюсь силы останутся до конца сезона. Планирую участвовать во всех этапах Кубка мира. Получится ли? Будем смотреть по самочувствию — отметила она. Увеличить
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«У меня всего два месяца подготовки после рождения дочери. Думаю, мне достаточно хорошо удается сражаться на трассе. Надеюсь, силы останутся до конца сезона. Планирую участвовать во всех этапах Кубка мира. Получится ли? Будем смотреть по самочувствию», — отметила она.

Дарья Домрачева поблагодарила за теплый прием, который ей оказали в биатлонном сообществе после возобновления профессиональной карьеры, и рассказала, как ей удается справляться с дочерью Ксенией. «Ксения, как и любой другой ребенок, несколько раз за ночь просит есть. Мы хорошо друг друга понимаем, прислушиваюсь к ее потребностям», — пояснила Дарья Домрачева.

Белорусская биатлонистка поделилась мнением, чему можно научиться у ее мужа — восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена. «Собранности и организационным способностям. Муж просчитывает каждый шаг до мелочей», — отметила спортсменка.

Дарья Домрачева, которая стала мамой 1 октября 2016 года, в январе вернулась к активным выступлениям на Кубке мира и уже приняла участие в этапах в Оберхофе и Рупольдинге. 19 января индивидуальной гонкой на 15 км стартует шестой этап в итальянском Антхольце.

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11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, возвратившаяся к активной спортивной карьере после рождения дочери, включена в состав сборной Беларуси на эстафетную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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