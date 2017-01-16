Сборная Украины на чемпионате Европы по биатлону будет представлена лидерами
Сборная Украины по биатлону огласила состав на Чемпионат Европы, который пройдет в конце января, сообщает официальный сайт ФБУ.
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На третьем по значимости ежегодном турнире после чемпионата мира и Кубка мира нашу страну представят практически все сильнейшие гонщики, за небольшим исключением.
Состав команды выглядит следующим образом:
Женщины — Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок и Яна Бондарь.
Мужчины — Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.
Чемпионат Европы пройдет с 25-го по 29-е января в польских
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