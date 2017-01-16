Тарьей Бё не вошёл в расширенный состав сборной Норвегии на чемпионат мира
Тренерский штаб сборной Норвегии огласил предварительный состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.
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В состав не вошёл Тарьей Бё, не выступавший на этапах Кубка мира нынешнего сезона
Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. предварительный состав сборной Норвегии
Мужчины:
Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне,
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