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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28444735/
16 января 2017, 17:11 | Биатлон | Чемпионат.com

Тарьей Бё не вошёл в расширенный состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил предварительный состав команды на чемпионат мира по биатлону, который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля.

Тренерский штаб сборной Норвегии огласил предварительный состав команды на чемпионат мира по биатлону который пройдёт в Хохфильцене (Австрия) с 9 по 19 февраля. Увеличить
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В состав не вошёл Тарьей Бё, не выступавший на этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за проблем со здоровьем.

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен. предварительный состав сборной Норвегии
Мужчины: Уле-Эйнар Бьорндален, Йоханнес Бё, Эмиль Хегле Свендсен, Ларс-Хельге Биркеланд.
Женщины: Тириль Экхофф, Фанни Хорн Биркеланд, Марте Олсбю, Хильде Фенне, Кайя-Вейен Николайсен.
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