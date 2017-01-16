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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28444294/
16 января 2017, 16:58 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Лидер общего зачёта Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад сообщил, что пропустит эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце.

Лидер общего зачёта Кубка мира французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> сообщил что пропустит эстафету на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. Увеличить
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Гонка состоится 21 января.

«До чемпионата мира осталось три гонки, одну из них я пропущу. В команде решили, что мне можно предоставить отдых. Я мог бы пропустить и две другие гонки, но если хочу завоевать “Малые хрустальные глобусы”, то нужно в них участвовать. Я постараюсь приблизиться к рекорду Бьорндалена в Антхольце», — цитирует Фуркада AFP.

Рекорд Бьорндалена состоит в 12 победах за сезон, на счету Мартена уже 10.
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