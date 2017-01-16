М. Фуркад пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце

Гонка состоится 21 января.



«До чемпионата мира осталось три гонки, одну из них я пропущу. В команде решили, что мне можно предоставить отдых. Я мог бы пропустить и две другие гонки, но если хочу завоевать “Малые хрустальные глобусы”, то нужно в них участвовать. Я постараюсь приблизиться к рекорду Бьорндалена в Антхольце», — цитирует Фуркада AFP.



Рекорд Бьорндалена состоит в 12 победах за сезон, на счету Мартена уже 10.