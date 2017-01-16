Пидручный: В моих планах ЧЕ есть, а вот в тренерских — не очень
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оценил своё выступление на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) и признался, что хотел бы выступить на чемпионате Европы в
Душники-Здруй (Польша).
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Видимо, что-то случилось...
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«Что касается спринта, то ходом я был не совсем готов, скорости ощутимо не хватало. В гонке преследования бежалось лучше, даже несмотря не неидеальную работу лыж. Падал свежий снег, и подготовить лыжи под такую погоду было сложно. Я заметил, что у многих соперников лыжи ехали лучше. То же самое после финиша сказали Семёнов и Прима. Не хочу сказать, что нам их плохо подготовили, но в такую погоду много значит просто угадать со смазкой.
Чемпионат Европы? В
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