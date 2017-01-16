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16 января 2017, 14:52 | Биатлон | Чемпионат.com

Пидручный: В моих планах ЧЕ есть, а вот в тренерских — не очень

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный оценил своё выступление на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) и признался, что хотел бы выступить на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша).

Украинский биатлонист Дмитрий <span class=error>Пидручный</span> оценил своё выступление на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) и признался что хотел бы выступить на чемпионате Европы в <nobr>Душники-Здруй</nobr> (Польша). Увеличить
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«Что касается спринта, то ходом я был не совсем готов, скорости ощутимо не хватало. В гонке преследования бежалось лучше, даже несмотря не неидеальную работу лыж. Падал свежий снег, и подготовить лыжи под такую погоду было сложно. Я заметил, что у многих соперников лыжи ехали лучше. То же самое после финиша сказали Семёнов и Прима. Не хочу сказать, что нам их плохо подготовили, но в такую погоду много значит просто угадать со смазкой.

Чемпионат Европы? В моих-то планах он есть, а вот в тренерских — не очень. Хотелось бы стартовать. Всё же это чемпионат Европы, где также интересно попробовать свои силы. Но по словам тренера я понял, что у него на меня большие планы на чемпионат мира. Поэтому в Душники поедут другие спортсмены», — цитирует Пидручного официальный сайт ФБУ.

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