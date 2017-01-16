«Что касается спринта, то ходом я был не совсем готов, скорости ощутимо не хватало. В гонке преследования бежалось лучше, даже несмотря не неидеальную работу лыж. Падал свежий снег, и подготовить лыжи под такую погоду было сложно. Я заметил, что у многих соперников лыжи ехали лучше. То же самое после финиша сказали Семёнов и Прима. Не хочу сказать, что нам их плохо подготовили, но в такую погоду много значит просто угадать со смазкой.



Чемпионат Европы? В моих-то планах он есть, а вот в тренерских — не очень. Хотелось бы стартовать. Всё же это чемпионат Европы, где также интересно попробовать свои силы. Но по словам тренера я понял, что у него на меня большие планы на чемпионат мира. Поэтому в Душники поедут другие спортсмены», — цитирует Пидручного официальный сайт ФБУ.