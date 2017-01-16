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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28442281/
16 января 2017, 14:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Бьорндален: Считаю, что через месяц Домрачева будет в очень хорошей форме

Легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный победитель Олимпийских игр Уле-Эйнар Бьорндален оценил результаты своей супруги, белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, после возвращения к соревнованиям.

Легендарный норвежский биатлонист восьмикратный победитель Олимпийских игр <nobr>Уле-Эйнар</nobr> Бьорндален оценил результаты своей супруги белорусской <span class=error>биатлонистки</span> Дарьи Домрачевой после возвращения к соревнованиям. Увеличить
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Трёхкратная олимпийская чемпионка 1 октября родила дочь. На прошедшем этапе Кубка мира в Рупольдинге Дарья стала 13-й в спринте.

«Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. То, что у неё такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что ещё через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме», — сказал Бьорндален в эфире телеканала «Беларусь 1».
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