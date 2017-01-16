Бьорндален: Считаю, что через месяц Домрачева будет в очень хорошей форме

Трёхкратная олимпийская чемпионка 1 октября родила дочь. На прошедшем этапе Кубка мира в Рупольдинге Дарья стала 13-й в спринте.



«Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. То, что у неё такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что ещё через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме», — сказал Бьорндален в эфире телеканала «Беларусь 1».