Бьорндален: Считаю, что через месяц Домрачева будет в очень хорошей форме
Легендарный норвежский биатлонист, восьмикратный победитель Олимпийских игр
Уле-Эйнар Бьорндален оценил результаты своей супруги, белорусской биатлонистки Дарьи Домрачевой, после возвращения к соревнованиям.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Трёхкратная олимпийская чемпионка 1 октября родила дочь. На прошедшем этапе Кубка мира в Рупольдинге Дарья стала 13-й в спринте.
«Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только пару месяцев. То, что у неё такая хорошая форма только после двух месяцев тренировок, удивляет меня. Я считаю, что ещё через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме», — сказал Бьорндален в эфире телеканала «Беларусь 1».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter