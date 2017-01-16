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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28440754/
16 января 2017, 12:53 | Биатлон | Чемпионат.com

Альберс: Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в гонке преследования нет

Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Юрий Альберс прокомментировал отсутствие трёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в составе участниц гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Главный тренер сборной <span class=error>Беларуси</span> по биатлону Юрий <span class=error>Альберс</span> прокомментировал отсутствие трёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой в составе участниц гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Увеличить
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«Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в воскресном преследовании нет. У неё сегодня нормальное функциональное и физическое состояние, с каждым стартом ей становится легче. Но план подготовки основан на принципе постепенности. Поэтому мы приняли совместное решение о пропуске заключительной гонки в Рупольдинге.

Кроме того, существовал ещё один немаловажный нюанс: следующий этап — это горы Антхольца, и решение сберечь силы вполне напрашивалось. Сейчас ведь можно «хватануть» так, что до чемпионата мира в Хохфильцене не отойдёшь. Ей необходимо ритмично войти в соревновательный режим. Поэтому в воскресенье Домрачева ограничилась тренировкой. И не надо волноваться! Лучше не забывать, что Дарья — живой человек, хоть и выдающаяся спортсменка. Домрачева уверенно возвращается в элиту — это факт.

И главное, что с приходом Даши мне очень нравится позитивная атмосфера в женском коллективе. Капитан вернулся — это чувствуется", — цитирует Альберса «Sputnik Беларусь».
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