Альберс: Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в гонке преследования нет

«Никакой трагедии в отсутствии Домрачевой в воскресном преследовании нет. У неё сегодня нормальное функциональное и физическое состояние, с каждым стартом ей становится легче. Но план подготовки основан на принципе постепенности. Поэтому мы приняли совместное решение о пропуске заключительной гонки в Рупольдинге.



Кроме того, существовал ещё один немаловажный нюанс: следующий этап — это горы Антхольца, и решение сберечь силы вполне напрашивалось. Сейчас ведь можно «хватануть» так, что до чемпионата мира в Хохфильцене не отойдёшь. Ей необходимо ритмично войти в соревновательный режим. Поэтому в воскресенье Домрачева ограничилась тренировкой. И не надо волноваться! Лучше не забывать, что Дарья — живой человек, хоть и выдающаяся спортсменка. Домрачева уверенно возвращается в элиту — это факт.

И главное, что с приходом Даши мне очень нравится позитивная атмосфера в женском коллективе. Капитан вернулся — это чувствуется", — цитирует Альберса «Sputnik Беларусь».