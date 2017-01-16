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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28438548/
16 января 2017, 10:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Гёсснер: Не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2010 года в эстафете, двукратная чемпионка мира по биатлону немка Мириам Гёсснер призналась, что вряд ли сможет попасть в состав сборной на чемпионат мира в Хохфильцене (Австрия).

Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля. В общем зачёте Кубка мира Гёсснер занимает 40-е место.

«Не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира. Однако в любом случае буду бороться. В целом я довольна своей стрельбой. Даже не знаю, что можно изменить», — цитирует Гёсснер Sport1.
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