Гёсснер: Не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира

Соревнования пройдут с 9 по 19 февраля. В общем зачёте Кубка мира Гёсснер занимает 40-е место.



«Не думаю, что смогу выступить на чемпионате мира. Однако в любом случае буду бороться. В целом я довольна своей стрельбой. Даже не знаю, что можно изменить», — цитирует Гёсснер Sport1.