Касперович: Биатлонист Логинов примет в составе сборной России участие в ЧЕ
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт. Биатлонист Александр Логинов примет в составе сборной России участие в предстоящем чемпионате Европы, который пройдет в январе, заявил главный тренер российской сборной Александр Касперович.
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В ноябре 2014 года Логинов был временно отстранен Союзом биатлонистов России (СБР) накануне первого этапа Кубка мира в Швеции. Решение было принято после того, как IBU проинформировал СБР об обнаружении в пробе спортсмена запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина. Впоследствии Логинов был дисквалифицирован на два года, его дисквалификация закончилась 25 ноября 2016 года. Чемпионат Европы по биатлону пройдет 23 — 31 января в Польше.
«Мы следим за выступлениями Александра Логинова на Кубке IBU. Готовим этого спортсмена к полноценному сезону. Мы не хотим, чтобы он выступил на одном этапе Кубка мира и не показал результат. Мы обговаривали его подготовку еще весной, поэтому пока ротации не будет. На данный момент все спортсмены выступают, набирают форму. Могу сказать, что Александр будет выступать на чемпионате Европы», — заявил Касперович, которого цитирует официальный сайт СБР.
В воскресенье завершился 5-й этап Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.
«В мужской группе в эстафете здесь мы попробовали новый состав. Я уже говорил — Антон Шипулин наш надежный финишер, но мы должны в любом случае иметь запасной вариант. Думаю, эксперимент в эстафете оправдался. Что касается пропуска гонки преследования Матвеем Елисеевым и Антоном Бабиковым, мы дали возможность отдохнуть. Таков план их подготовки к чемпионату мира», — сказал Касперович.
«Говоря о женской группе — идет плановая подготовка. Что касается девушек, которые выступали на этапе Кубка мира, по Акимовой у нас нет вопросов. Ульяна Кайшева набирается опыта. Она выйдет на старт в Антхольце. У Ольги Подчуфаровой были определенные физиологические проблемы. Там
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