Акимова «делала акцент на быстрой стрельбе» в пасьюте на этапе КМ

Акимова в воскресенье стала лучшей из россиянок, заняв 13-е место с двумя промахами.

«Сегодня мне понравилось, как бежалось. Физическое состояние неплохое. Первую “лежку” я еще работала нормально. Единственная моя большая ошибка на стрельбе — использовала два дополнительных патрона и потратила время. Сегодня делала акцент на быстрой стрельбе, но не получилось. Цель на гонку была — отработать в стрельбе. Не промахиваться и бежать, работать с соперниками», — сказала Акимова, чьи слова приводятся на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).