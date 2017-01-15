Касперович: Логинов входит в число претендентов на чемпионат мира

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Главный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге и рассказал о подготовке нашей команды к чемпионату мира. Высшая проба для Мякяряйнен.

— В Рупольдинге наша команда лишь однажды была на подиуме — в мужской эстафете. Вы удовлетворены результатами сборной?

— В мужской эстафете мы сознательно попробовали другой вариант расстановки. Антон Шипулин — надежный финишер, но мы должны иметь запасной вариант. В финишном створе Антону Бабикову немного не хватило, в том числе, и психологически. Но мы будем продолжать этот вариант накатывать.

— Почему, кстати, Бабиков вместе с Матвеем Елисеевым не вышли на гонку преследования?

— Это входит в план подготовки к чемпионату мира. На следующем этапе в Антхольце сложные условия и непростая высота над уровнем моря. Мы не имеем права рисковать молодыми спортсменами. Мы их уже посмотрели в гонках, знаем их возможности. Теперь идет планомерная подготовка к Хохфильцену.

— У женской команды тоже все идет по плану? Судя по выступлению в Рупольдинге всех, кроме Татьяны Акимовой, не похоже…

— Женская группа готовится двумя разными направлениями. Помимо девочек, которые выступали здесь, есть группа спортсменок, которые ведут подготовку через Кубок IBU и чемпионат Европы. Сейчас они выглядят неплохо по скорости, да и по стрелковой части тоже, с учетом сложных погодных условий. Что касается выступавших в Рупольдинге, к Татьяне Акимовой действительно нет никаких вопросов. Она держит дистанционную скорость, на подъемах и выходах с подъемов не проигрывает вообще никому, включая Мякяряйнен и других лидеров. Проигрыш у Акимовой идет на равнинной части, и над этим мы еще будем работать. Динамика у нее в этом году очень большая, значительную часть этого отставания она уже сократила.

— Что происходит с остальными — например, Ульяной Кайшевой, которая на предыдущем этапе в Оберхофе выглядела на порядок сильнее?

— Я считаю, у Ульяны первый блин не комом. Она набирается опыта, пока не все получается в стрелковой части. Но это связано с функциональным состоянием — после таких скоростей на трассе ей сложно работать на рубеже. Эмоциональный стресс тоже сказывается. В Оберхофе она была совсем другой. Но Ульяна едет в Антхольц, посмотрим, как она выступит там.

— Что с Ольгой Подчуфаровой — в спринте она показала место в девятом десятке по скорости, а на преследование вообще не вышла?

— Вы знаете, что у Ольги в прошлом году были проблемы физиологического плана. Мы сейчас в них разбираемся, вопросов там очень много. Бежать гонку преследования она была просто не готова. Хотя, например, в Оберхофе она на последнем круге держала скорость и выдала очень приличный результат. Но сейчас она не в том состоянии, когда можно говорить о стабильности. Место в составе команды на чемпионат мира Ольге не гарантировано, она будет рассматриваться наравне с остальными. Все будет зависеть от ее состояния на заключительном этапе подготовки.

— Вы удовлетворены нынешним состоянием Антона Шипулина? Сам Антон очень переживает как из-за проблем со стрельбой, так и из-за проигрыша на финише преследования…

— Мы почему-то ждем от Антона одних побед. Он в очень хорошем состоянии, много работает и выступает сейчас на большой загрузке. Считаю, в том же преследовании он великолепно справился со стрельбой, за исключением одного выстрела. Все идет нормально.

— Этап в Антхольце для российской команды традиционно самый удачный. Вы ждете повторения прошлогоднего триумфа, когда россияне одержали там четыре победы?

— Я бы не сказал, что в Антхольце мы традиционно выступаем удачно. У нас там были всякие моменты, вспомните чемпионат мира 1995 года, когда единственную медаль завоевал Павел Муслимов. Основная задача сейчас — пройти подготовку в условиях высоты и ни в коем случае не выхолостить спортсменов перед чемпионатом мира. Вы увидите, там еще будут замены и определенная ротация.

— В Антхольце состоятся заключительные эстафеты перед чемпионатом мира. Кто в них будет стартовать?

— Пока мы составы не определили. Будем исходить, прежде всего, из стратегии подготовки к чемпионату мира.

— Будет снова выступать Виктория Сливко, которая в Рупольдинге дебютировала и сразу в эстафете?

— Я считаю, первый старт на Кубке мира у Вики получился неплохо. Ей не хватило такой хорошей спортивной наглости, когда она, попав в большую группу, подняла руки и стала работать одними ногами. Могу сказать, что Сливко так же будет стартовать на первом этапе в Антхольце.

— Вы собираетесь вызывать на Кубок мира Александра Логинова, который выиграл три гонки на Кубке IBU?

— Я не смотрю на высказывания в прессе. Есть методика подготовки спортсмена на протяжении всего сезона. Мы не хотим привезти его сюда, чтобы потом не было результата. Мы говорили по поводу подготовки Логинова еще весной, и пока никаких ротаций не будет. Он выступит на чемпионате Европы, а потом будем смотреть.

— Но он входит в число претендентов на выступление на чемпионате мира?

— Да, естественно.

— Расскажите о письме про усилении антидопинговой политики, которое подписали 170 биатлонистов, включая россиян.

— Давайте эту тему пока оставим. Мы ждем исполкома IBU 21 января, и потом уже будем готовы о чем-то рассуждать.

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга