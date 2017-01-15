Акимова стала девятой в общем зачете КМ после этапа в Рупольдинге

Акимова в Рупольдинге стала 15-й в спринте и 13-й в пасьюте.

После этапа в Рупольдинге в активе Акимовой стало 339 очков и девятое место в общем зачете (после четвертого этапа она была восьмой). Лидирует по-прежнему чешка Габриэла Коукалова, набравшая 587 очков. Второе место занимает финка Кайса Мякярайнен (568), обогнавшая по итогам этапа немку Лауру Дальмайер (555).