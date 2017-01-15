Акимова стала девятой в общем зачете КМ после этапа в Рупольдинге
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт. Российская биатлонистка Татьяна Акимова опустилась на девятое место в общем зачете Кубка мира-2016/17 после пятого этапа в немецком Рупольдинге.
Акимова в Рупольдинге стала 15-й в спринте и 13-й в пасьюте.
После этапа в Рупольдинге в активе Акимовой стало 339 очков и девятое место в общем зачете (после четвертого этапа она была восьмой). Лидирует
Шестой этап пройдет
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