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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28433792/
15 января 2017, 21:20 | Биатлон | Р-Спорт

Акимова стала девятой в общем зачете КМ после этапа в Рупольдинге

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Российская биатлонистка Татьяна Акимова опустилась на девятое место в общем зачете Кубка мира-2016/17 после пятого этапа в немецком Рупольдинге.

Акимова в Рупольдинге стала 15-й в спринте и 13-й в пасьюте.

После этапа в Рупольдинге в активе Акимовой стало 339 очков и девятое место в общем зачете (после четвертого этапа она была восьмой). Лидирует по-прежнему чешка Габриэла Коукалова, набравшая 587 очков. Второе место занимает финка Кайса Мякярайнен (568), обогнавшая по итогам этапа немку Лауру Дальмайер (555).

Шестой этап пройдет 19—22 января в итальянской Антерсельве.
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