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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28433528/
15 января 2017, 18:12 | Биатлон | УНИАН

Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 гонки преследования этапа КМ по биатлону

Лучшей из наших оказалась Ирина Варвинец, которая финишировала на 20-м месте.

Лучшей из наших оказалась Ирина <span class=error>Варвинец</span> которая финишировала на 20-м месте. Увеличить
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В Рупольдинге (Германия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону — женская гонка преследования, где украинские биатлонистки остались вне пределов десятки сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.

Лучшей из наших оказалась Ирина Варвинец, которая сумела с 52-го места по итогам спринта переместится на 20-ю строчку — 0 промахов и отставание от победительницы в 2 минуты 46,1 секунды.

Анастасия Меркушина, как и в спринте, финишировала на 23-м месте (3 промаха, 3 минуты 01,5 секунды отставания), Валентина Семеренко с 30-го места поднялась на 28-е (2, 3:23,4), Юлия Джима провалила гонку опустившись с 11-го места на 48-е (8, 4:28,8).

Фминишировавшая в спринте на 41-м месте Елена Пидгрушная не вышла на старт гонки преследования.

Победу в гонке одержала Кайса Маккарайнен из Финляндии, подтвердившая свой успех в спринте (1 промах). Она преодолела дистанцию за 30 минут 58 секунд ровно. Второе место, как и в спринте, завоевала Габриэла Коукалова из Чехии, а в борьбе за третье-четвертое места Мари Дорен-Абер Франция обогнала Лауру Дальмайер. Спортсменки поменялись в итоговой таблице по сравнению со спринтом на 3−4 местах.

1.
Мякяряйнен К.
Финляндия
2.
Коукалова Г.
Чехия
3.
Дорен-Абер М.
Франция
15.01.2017 16:45 Рупольдинг (Германия) Гонка преследования (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Кайса Мякяряйнен Финляндия 30.58,0
2 Габриэла Коукалова Чехия +01.00,9
3 Мари Дорен-Абер Франция +01.23,1
4 Лаура Дальмайер Германия +01.32,7
5 Ханна Эберг Швеция +01.39,4
6 Ева Пускарчикова Чехия +01.49,9
7 Доротея Вирер Италия +01.50,9
8 Анаис Шевалье Франция +01.51,5
9 Марта Ольсбу Норвегия +01.59,8
10 Лиза Виттоцци Италия +02.04,6
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