Украинские биатлонистки не попали в Топ-10 гонки преследования этапа КМ по биатлону
Лучшей из наших оказалась Ирина Варвинец, которая финишировала на 20-м месте.
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В Рупольдинге (Германия) завершилась последняя гонка этапа Кубка мира по биатлону — женская гонка преследования, где украинские биатлонистки остались вне пределов десятки сильнейших, сообщает официальный сайт соревнований.
Лучшей из наших оказалась Ирина Варвинец, которая сумела с 52-го места по итогам спринта переместится на 20-ю строчку — 0 промахов и отставание от победительницы в 2 минуты 46,1 секунды.
Анастасия Меркушина, как и в спринте, финишировала на 23-м месте (3 промаха, 3 минуты 01,5 секунды отставания), Валентина Семеренко с 30-го места поднялась на 28-е (2, 3:23,4), Юлия Джима провалила гонку опустившись с 11-го места на 48-е (8, 4:28,8).
Фминишировавшая в спринте на 41-м месте Елена Пидгрушная не вышла на старт гонки преследования.
Победу в гонке одержала Кайса Маккарайнен из Финляндии, подтвердившая свой успех в спринте (1 промах). Она преодолела дистанцию за 30 минут 58 секунд ровно. Второе место, как и в спринте, завоевала Габриэла Коукалова из Чехии, а в борьбе за
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|15.01.2017 16:45
|Рупольдинг (Германия)
|Гонка преследования (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|30.58,0
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+01.00,9
|3
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+01.23,1
|4
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+01.32,7
|5
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.39,4
|6
|Ева Пускарчикова
|Чехия
|+01.49,9
|7
|Доротея Вирер
|Италия
|+01.50,9
|8
|Анаис Шевалье
|Франция
|+01.51,5
|9
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+01.59,8
|10
|Лиза Виттоцци
|Италия
|+02.04,6
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