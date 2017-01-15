Биатлон. Этап второй. Рупольдинг. «Усталости Дарье бояться не надо». Или уже надо?

Второй этап в исполнении вернувшейся в большой биатлон Дарьи Домрачевой еще больше вдохновил поклонников ее таланта, вселив веру, что уже в нынешнем сезоне трехкратная олимпийская чемпионка может побороться за попадание не только в «цветы», но и на пьедестал почета.



Помнится, в процессе послеродового дебюта в Оберхофе белоруска обмолвилась, что не знала, чего от себя ожидать на трассе, поэтому сдерживала скорость из опасения «встать» где-нибудь на заключительной петле. Отсутствие системы координат путало не только ее, но и многочисленных экспертов и комментаторов. Теперь же, после соотнесения собственных сил с нынешними возможностями мировой биатлонной элиты и Домрачевой, и ее почитателям стало немножко полегче с мироощущением. Становится все более очевидным, что постепенно молодая мама начинает отпускать прыть своего обновленного организма.



В эстафетной гонке расстановка сборной Беларуси по этапам говорила за то, что Дарья еще не готова брать на себя ответственность за финальные разборки с лидерами команд. В итоге прима была «спрятана» на третий этап, который ранее чаще всего доставался Надежде Писаревой. И на этом участке работы Домрачева смотрелась вполне конкурентоспособно, особенно в лыжной составляющей. Среди 23 соперниц белоруска показала второй ход, уступив француженке Бескон всего 3,2 секунды.



Добавила Герой Беларуси в скоростной составляющей и в спринтерской гонке. Напомню, что в Оберхофе на аналогичной дистанции Даша отметилась с 15-й скоростью, уступив лидеру в этом компоненте 1,18,7. В Рупольдинге Домрачева показала уже 11-й ход, проиграв фантастически готовой финке Кайсе Мякяряйнен чуть более минуты (1.04,0).



Есть положительная динамика и в огневой подготовке. В гонке на 7,5 км Домрачева была очень близка к абсолютному результату на рубежах, но, увы, последний десятый выстрел вместо мишени ушел в «молоко». Дарья слишком поспешила и, вдохновленная получившейся стрельбой, явно сорвала плавный спуск. При этом психологическое состояние у знаменитой спортсменки после всего двух месяцев тренировок остается очень стабильным. Достаточно вспомнить ситуацию, сложившуюся на стойке третьего эстафетного этапа. После отстрела основной обоймы на установке были закрыты лишь две мишени. То есть, каждый промах запасными патронами гарантировал Домрачевой, а вместе с ней и всей команде, штрафной круг. Однако Дарья совладала со сложным раскладом и на фоне наступления суперкомпенсации (организм успевает восстановиться, пульс стучит реже, тремор становится сильнее) сумела отработать три из трех.



Вот с чем у Домрачевой пока все очень плохо, так это со временем пребывания на огневых рубежах, манипуляциями с оружием и скорострельностью. Судя по всему, длительный перерыв в выступлениях более всего «затер» именно эти компоненты подготовки. Невооруженным взглядом видно, как Даша перестраховывается со стрельбой, как нарочито медленно снимает винтовку и прикладывается к ней, как увеличивает интервалы между выстрелами. Только в эстафете белоруска проиграла на ковриках лежки и стойки почти минуту, показав на третьем этапе лишь 21-ю скорострельность. Спринт в этом плане ничего не исправил — 73-я общая скорострельность, 91-е время стрельбы на стойке…



Самым неожиданным моментом для болельщиков Дарьи Домрачевой стал ее отказ от участия в гонке преследования. Это с 13-м то результатом по итогам спринта, открывавшим неплохие перспективы на цветочную церемонию по итогам «пасьюта»! Версии о лишнем дне отдыха перед индивидуальной гонкой в Антхольце, намеченной на 19 января, как-то диссонировали со здравым смыслом и прежними высказываниями старшего тренера женской команды Федора Свободы.



Когда в Оберхофе его спросили, побежит ли Даша преследование после 37-го места в спринте, Свобода был категоричен:



У нас не было мыслей освободить ее от гонки преследования, несмотря на то, что премьера в спринте отняла немало сил. Свои кондиции ей надо добирать через те же соревнования. Сейчас усталости бояться не надо.

А в Рупольдинге что — настала пора бояться усталости? Или все-таки проблемы со здоровьем? С учетом того, что белоруска и после ухода на дистанцию Мякяряйнен оставалась в компьютерной системе «пасьюта», решение о невыходе на старт было принято в самый последний момент.