Отобрать у России медаль и чемпионат мира! Что стоит за словами Иржи Хамзы

Подписание письма с соответствующим содержанием состоялось в Рупольдинге, где сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. По нашей информации, именно Хамза был его составителем и агитировал спортсменов его подписать.

— Мы считаем, что пришло время решительных мер со стороны Международного союза биатлонистов. Спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, нужно отстранить от соревнований, по крайней мере, на время, — цитирует Иржи Хамзу чешский портал ceskatelevize.cz.

В интервью агентству ТАСС президент IBU Андерс Бессеберг уже прокомментировал это заявление: «Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом, но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам».

Надо отдать должное Бессебергу за политкорректные формулировки, хотя, на самом деле письмо, конечно, направлено именно против российских биатлонистов. Хамза попал в тренд, который уже использовал, к примеру, малоизвестный французский биатлонист Аристид Бегю (лучший результат в Кубке мира — 61-е место). Тот после двух побед Александра Логинова на Кубке IBU в Мартелле написал в твиттере: «Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! ЭПО — стоп! Мы хотим чистый спорт». Логинов тогда выиграл в спринте и гонке преследования, при этом сам Бегю стал восьмым и шестым.

Зачем это нужно Хамзе понятно. Резонов два. Во-первых, если подтвердятся подозрения в нарушении антидопинговых правил на Играх-2014 Яной Романовой и Ольгой Вилухиной (об этом ранее писала итальянская La Gazzetta dello Sport), то чешская женская сборная может получить медаль Олимпиады в Сочи. Обе россиянки выступали в женской эстафете, где наша команда стала второй. Если россиянок лишат серебра, то оно достанется Норвегии, а финишировавшая четвертой Чехия получит бронзу.

Есть и другая причина: не исключено, что чехи хотят принять чемпионат мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени, в том случае, если Россия его потеряет.

Что касается Бессеберга, то по нашим данным, он не ограничился комментариями прессе. Во все федерации было разослано письмо, содержание которого, правда отличается от слов в СМИ. Бессеберг поставил на место и Хамзу лично, и его сторонников, заявив, что в федерации есть исполком и рабочая группа, и они будут принимать решения по отстранению спортсменов и другим организационным вопросам. Бессеберг подчеркнул, что хотел бы избежать прецедентов, которые были в скелетоне, когда группу российских спортсменов сначала отстранили от соревнований, а потом вновь допустили.

По нашим данным на этапе Кубка мира в Антхольце на следующей неделе члены исполкома проведут встречу, посвященную этому вопросу.