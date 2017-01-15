Отобрать у России медаль и чемпионат мира! Что стоит за словами Иржи Хамзы
По словам главы чешской федерации биатлона Иржи Хамзы, 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий в борьбе с допингом.
Подписание письма с соответствующим содержанием состоялось в Рупольдинге, где сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону. По нашей информации, именно Хамза был его составителем и агитировал спортсменов его подписать.
— Мы считаем, что пришло время решительных мер со стороны Международного союза биатлонистов. Спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил, нужно отстранить от соревнований, по крайней мере, на время, — цитирует Иржи Хамзу чешский портал ceskatelevize.cz.
В интервью агентству ТАСС президент IBU Андерс Бессеберг уже прокомментировал это заявление: «Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к
Надо отдать должное Бессебергу за политкорректные формулировки, хотя, на самом деле письмо, конечно, направлено именно против российских биатлонистов. Хамза попал в тренд, который уже использовал, к примеру, малоизвестный французский биатлонист Аристид Бегю (лучший результат в Кубке мира — 61-е место). Тот после двух побед Александра Логинова на Кубке IBU в Мартелле написал в твиттере: «Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! ЭПО — стоп! Мы хотим чистый спорт». Логинов тогда выиграл в спринте и гонке преследования, при этом сам Бегю стал восьмым и шестым.
Зачем это нужно Хамзе понятно. Резонов два.
Есть и другая причина: не исключено, что чехи хотят принять чемпионат мира 2021 года, который должен пройти в Тюмени, в том случае, если Россия его потеряет.
Что касается Бессеберга, то по нашим данным, он не ограничился комментариями прессе. Во все федерации было разослано письмо, содержание которого, правда отличается от слов в СМИ. Бессеберг поставил на место и Хамзу лично, и его сторонников, заявив, что в федерации есть исполком и рабочая группа, и они будут принимать решения по отстранению спортсменов и другим организационным вопросам. Бессеберг подчеркнул, что хотел бы избежать прецедентов, которые были в скелетоне, когда группу российских спортсменов сначала отстранили от соревнований, а потом вновь допустили.
По нашим данным на этапе Кубка мира в Антхольце на следующей неделе члены исполкома проведут встречу, посвященную этому вопросу.
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