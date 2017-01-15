Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28433310/
15 января 2017, 17:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону, Акимова — 13-я

Финка Кайса Мякяряйнен одержала победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге.

Финка <span class=error>Кайса</span> Мякяряйнен одержала победу в гонке преследования на пятом этапе Кубка мира по биатлону который проходит в Рупольдинге. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место досталось чешке Габриэле Коукаловой, а замкнула тройку призёров француженка Мари Дорен-Абер. Лучший российский результат — 13-е место Татьяны Акимовой.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 30.58,0 (0).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +1.00,9 (2).
3. Мари Дорен-Абер (Франция) +1.23,1 (3).
4. Лаура Дальмайер (Германия) +1.32,7 (4).
5. Ханна Эберг (Швеция) +1.39,4 (1).
6. Ева Пускарчикова (Чехия) +1.49,9 (1).
7. Доротея Вирер (Италия) +1.50,9 (2).
8. Анаис Шевалье (Франция) +1.51,5 (1).
9. Марте Олсбу (Норвегия) +1.59,8 (1).
10. Лиза Витоцци (Италия) +2.04,6 (0)…
13. Татьяна Акимова (Россия) +2.16,7 (2)…
22. Ирина Услугина (Россия) +2.59,2 (1)…
33. Ульяна Кайшева (Россия) +3.38,3 (2).
34. Екатерина Глазырина (Россия) +3.40,1 (3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Гросс: Несколько российских биатлонистов могли подняться на подиум в гонке преследования

Гросс: Несколько российских биатлонистов могли подняться на подиум в гонке преследования

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Несколько российских биатлонистов имели шансы войти в тройку призеров в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом заявил старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, чьи слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.
Еще 7 новостей  Все новости
6 января

Коукалова: никому из русских не верю, даже Шипулину

Витсель извинился перед «Ювентусом»: мне жаль, но такие предложения не отклоняют

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России