МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Несколько российских биатлонистов имели шансы войти в тройку призеров в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом заявил старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс, чьи слова приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.