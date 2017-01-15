Гросс: несколько российских биатлонистов могли подняться на подиум в гонке преследования

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В воскресенье Антон Шипулин занял четвертое место в гонке преследования, Дмитрий Малышко финишировал 14-м, Евгений Гараничев — 25-м. Перед заключительной стрельбой Шипулин и Малышко претендовали на призовые места, однако допустили промахи. Шипулин уступил третью позицию на последних метрах дистанции чеху Михалу Крчмаржу.

«Сегодня была хорошая гонка. Несколько наших спортсменов могли подняться на подиум. Но последняя стрельба нас подвела — в общей сложности мы допустили семь промахов. Это много», — сказал Гросс.

«Что касается финиша и борьбы Антона Шипулина с Михалом Крчмаржом — в такой ситуации важно знать не только время до спортсмена впереди тебя, но и того, который тебя догоняет», — добавил тренер.

Малышко, занявший шестое место в спринте и 14-е в гонке преследования, рад, что снова выступает на одном уровне с лидерами мирового биатлона. «Гонка получилась удачной, если не считать последнего рубежа. Но как бы там ни было, мне было очень приятно вновь очутиться в лидирующей группе, идти вместе с лидерами. Это заряжает положительной мотивацией», — заявил Малышко.

Этап в Рупольдинге завершится в воскресенье женской гонкой преследования, начало — в 16:45 мск.