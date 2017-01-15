Шипулин уступил чешской сенсации

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

КРЧМАРЖ: Я ТОЖЕ ПОДПИСАЛ ПИСЬМО ПРОТИВ ДОПИНГА.

Сборная России понесла заметные потери еще до старта преследования. С гонки снялись Матвей Елисеев и Антон Бабиков. Причем если в случае с Елисеевым отказ от участия был понятен (Матвей должен был стартовать на предпоследней, 59-й позиции в двух с лишним минутах от лидеров), ситуация с Бабиковым выглядела совсем не так однозначно.

В спринте Антон поделил 23-ю позицию с тезкой Шипулиным. То есть выступил, пусть и не блестяще, но вполне нормально, и сохранял отличные шансы как минимум на кубковые очки. Например, Максим Цветков, который в стартовом протоколе стоял ниже Бабикова, 31-м, на гонку без проблем вышел. Однако, очевидно, эстафетный коллапс Бабикова на финише не дает тренерам покоя. Физические кондиции у нашего младшего Антона падают с каждым этапом, и возможно, действительно оптимальным решением было дать ему лишний день на восстановление. Тем более, что впереди очередной этап в горной Антерсельве, который Бабикову, скорее всего, придется бежать целиком.

— Мы решили поберечь ребят, так как в Антерсельве им бежать три дня подряд — пятницу, субботу и воскресенье, — был краток в объяснениях наш старший тренер Рикко Гросс.

На самой тренерской бирже, где Гросс невозмутимо контролировал пристрелку перед гонкой, не утихали разговоры о письме, которое подписали, по информации чешского телевидения, более 170 спортсменов. В этом письме якобы шла речь об усилении антидопинговой работы и санкциях против России. Тут, правда, необходима важнейшая поправка: на самом деле, названия нашей страны в тексте вообще не было.

— Мы подписали обычное письмо, где говорилось о том, что надо бороться с допингом, очищать наш спорт и тому подобное, — сказал «СЭ» один из тренеров иностранных сборных, пожелавший остаться неизвестным. — Мы сами в шоке от того, как сейчас эта информация преподносится в прессе. Ни слова конкретно против России там не было. А что с допингом нужно бороться — разве это неправильно?

Подтвердил информацию о том, что письмо никак нельзя назвать антироссийским, и президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг. Очевидно, речь идет о тексте, аналогичном тому, что ранее подписали также добрая сотня ведущих лыжников. Кстати, в числе подписантов письма оказались и биатлонисты из мужской сборной России — нужны ли еще доказательства, что ничего конкретно против нашей страны там нет?

— Я тоже подписал письмо. Знаю, и ребята из вашей сборной его подписали, — сказал «СЭ» после финиша бронзовый призер гонки преследования чех Михал Крчмарж.

ШИПУЛИН ОТКАЗАЛСЯ ОТ ОБЩЕНИЯ С ПРЕССОЙ ПОСЛЕ ФИНИША.

25-летний румяный чех, конечно, сотворил настоящую сенсацию для своей страны. До сих пор у Чехии в Рупольдинге были только две звезды — лидер женского Кубка мира Габриэла Коукалова и один из телевизионщиков, который почему-то даже в снег и десятиградусный мороз снимал все гонки в шортах, но при этом в зимних ботинках.

К сожалению, счастье Крчмаржа обернулось маленькой трагедией для нашего Антона Шипулина. Стартовав с далекого 24-го номера, Антон провел великолепную гонку. Три рубежа отстрелял без промахов, по трассе шел уверенно, держась в группе лидеров.

После второго рубежа большую лидерскую группу, где помимо Шипулина был и наш Дмитрий Малышко, возглавил еще один россиянин Евгений Гараничев. Снегопад был настолько силен, что Гараничеву пришлось буквально топтать лыжню для всех остальных. Плачевный результат не заставил себя ждать — два промаха ни ближайшей «стойке», и Гараничев выбыл из числа претендентов на награды. Ко всему прочему, снег залепил россиянину диоптр винтовки — и часть мишеней он просто не видел.

На очередном круге стало очевидно тяжело габаритному Дмитрию Малышко. Стартовавший с высокой шестой позиции россиянин старался не отставать, но видимо, перебрал с нагрузкой. Результат — снова два промаха, и Малышко в итоге финишировал 14-м.

Шипулин, в отличие от товарищей по команде, смотрелся на трассе, как настоящий гроссмейстер, просчитывающий последствия на несколько ходов вперед. В этом плане даже одна ошибка на последнем рубеже для Антона мало что изменила. Хотя, если бы не она, Шипулин мог бы побороться даже за победу с Фуркадом — француз в этот день был далеко не безупречен и оставлял шансы преследователям.

Но Антон промахнулся — и ушел на дистанцию третьим. В семи секундах сзади него шел немецкий биатлонист Арнд Пайффер. Наш наставник Рико Гросс отбросил рацию и побежал на трассу — гнать, гнать Шипулина за бронзой. В тот момент казалось, что страшнее Пайффера для наших позиций угрозы нет.

Но тут из-за спины немца выскочил мало кому известный чех Крчмарж. Легкий, резкий и, в отличие от мощных Шипулина с Пайффером, словно созданный для этой тяжелой разбитой трассы. Наш Антон в итоге Пайффера так и не пропустил. Но вот чех на финише был явно свежее и выцарапал-таки у Шипулина бронзу. Причем сам был предельно удивлен собственному успеху.

— Я вышел с рубежа пятым и думал только о том, как бы догнать Пайффера, — рассказал Крчмарж. — Для меня и четвертое место было бы отличным результатом. Что получилось обойти Шипулина — это просто невероятно!

Как бы там ни было, Шипулин продолжает считаться лучшим финишером на Кубке мира. Гонка в столь сложную погоду — не повод для пересмотра спринтерской иерархии. Но россиянин воспринял это четвертое место крайне болезненно. Мрачно оделся и ушел в подтрибунное помещение, проигнорировав смешанную зону. Что для большинства биатлонистов — отличная гонка, для Шипулина — однозначно поражение.

Хочется пожелать нашему биатлонисту не увлекаться самокопанием. Предстоящий переезд в солнечную Италию должен поднять Шипулину настроение. Тем более, в Антерсельве его ждут самая любимая на Кубке мира трасса и наверняка ясная погода. Лучшее место, чтобы забыть все былые обиды.

РУПОЛЬДИНГ (Германия). Кубок мира. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км.

1. М. Фуркад (Франция) — 33.57,5 (3 шт. круга). 2. Свендсен (Норвегия) — отставание 18,3 (0). 3. Крчмарж (Чехия) — 19,5 (0). 4. ШИПУЛИН — 21,3 (1). 5. Пайффер (Германия) — 24,1 (1). 6. Ландертингер (Австрия) — 38,3 (1)… 14. МАЛЫШКО 1.02,8 (2)… 25. ГАРАНИЧЕВ — 1.32,2 (4)… 39. ЦВЕТКОВ — 2.51,8 (5).

Общий зачет. 1 (1). М. Фуркад — 730 (+60). 2 (2). Шемп (Германия) — 446 (+36). 3 (3). ШИПУЛИН — 440 (+43). 4 (6). Свендсен — 414 (+54). 5 (4). Пайффер — 409 (+40). 6 (5). Лессер (Германия) — 379 (+18)… 9 (8). ЦВЕТКОВ — 341 (+2)… 12 (11). БАБИКОВ — 291 (0)… 26 (22). Мат. ЕЛИСЕЕВ — 189 (0)… 32 (34). МАЛЫШКО — 167 (+27)… 39 (39). ГАРАНИЧЕВ — 118 (+16)… 60 (60). ШОПИН — 18 (0).

Наталья МАРЬЯНЧИК

из Рупольдинга.