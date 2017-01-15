Гросс: Тренеры обсудили с Малышко и Гараничевым стрельбу после пасьюта в Рупольдинге

Победу в воскресной гонке преследования в Рупольдинге одержал француз Мартен Фуркад. Россиянин Антон Шипулин (1 промах; +21,3 секунды), которого на финишной прямой обошел чех Михал Крчмарж, занял четвертое место. Малышко (2 промаха; +1.02,8) стал 14-м, Гараничев (4 промаха; +1.32,2) — 25-м, а Максим Цветков (5 промахов; +2.51,8) — 39-м.

«Сегодня была хорошая гонка. Несколько наших спортсменов могли подняться на подиум. Но последняя стрельба нас подвела — в общей сложности мы допустили семь промахов. Это много. С Малышко и Гараничевым после гонки мы обсудили их стрельбу. Евгений мог быть в десятке сильнейших и в спринте, и в гонке преследования, но ошибки на стрельбе стоя помешали. Будем работать над этим на тренировках», — сказал Гросс, чьи слова приводит официальный сайт Союза биатлонистов России.

«Что касается финиша и борьбы Антона Шипулина с Михалом Крчмаржем — в такой ситуации важно знать не только время до спортсмена впереди тебя, но и того, который тебя догоняет», — сказал тренер.

Старт пропустили Матвей Елисеев и Антон Бабиков. «Они пропустили сегодня гонку по плану. На следующей неделе у нас гонки в пятницу, субботу и воскресенье. В такой ситуации нам нужно быть осторожными — до чемпионата мира остается не так много времени», — пояснил Гросс.