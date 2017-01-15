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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28432959/
15 января 2017, 16:23 | Биатлон | «Прессбол»

Дарья Домрачева не примет участия в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге

Дарья Домрачева не примет участия в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает официальное сообщество БФБ «Вконтакте».

Дарья Домрачева не примет участия в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает официальное сообщество <span class=error>БФБ</span> <span class=error>Вконтакте</span>. Увеличить
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Женская гонка преследования состоится сегодня, 15 января, и начнется в 16:45 по белорусскому времени.

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Биатлонист Владимир Чепелин вошел в топ-30 в гонке преследования на этапе Кубка мира

Биатлонист Владимир Чепелин вошел в топ-30 в гонке преследования на этапе Кубка мира

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Биатлонист Владимир Чепелин вошел в число 30 лучших по итогам гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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