Дарья Домрачева не примет участия в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге
Дарья Домрачева не примет участия в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает официальное сообщество БФБ «Вконтакте».
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Женская гонка преследования состоится сегодня, 15 января, и начнется в 16:45 по белорусскому времени.
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