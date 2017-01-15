Биатлонисты мира — против России или допинга?
Более 170 биатлонистов обратились к IBU с требованием по допинговым скандалам.
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На следующей неделе исполком Международного союза биатлонистов (IBU) проведет очередное заседание по проблеме допинга — и пригласил на него спортсменов. Сегодня стало известно, что более 170 биатлонистов подписали обращение к IBU с требованием принять более решительные меры в отношении допинговых скандалов.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.
В декабре после выхода второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарада Макларена российскому спорту было выдвинуто обвинение в организованной системе
ВАДА передал в IBU список из 31 спортсмена России, подозреваемых в нарушении антидопинговых правил. 22 декабря исполнительный комитет IBU провел внеплановое собрание, по итогам которого стало известно: Россия вернула права на два международных биатлонных старта — этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени и молодежный и юношеский чемпионат мира в Острове, пока сохранив за собой доверенный Тюмени чемпионат мира-2021.
Исполком IBU постановил продолжить расследование по делам спортсменов — и отсутствие незамедлительных и решительных мер в вопросе российского допинга привело к ряду громких заявлений представителей ведущих сборных, от француза Мартена Фуркада и лидеров команды Чехии. Среди прочего активно обсуждалось участие в Кубке IBU отбывшего допинговую дисквалификацию Александра Логинова. Однако вопрос о бойкоте соревнований звездами биатлона, несмотря на ряд эмоциональных заявлений, пока не стоит.
Следующая встреча членов исполкома IBU — 21 января в итальянской Антерсельве (Антхольце). На ней будут приняты дальнейшие решения по поводу второй части доклада Макларена, причем для участия в открытом диалоге приглашены не только чиновники, но и представители команд, и действующие спортсмены.
КТО ЧТО СКАЗАЛ.
Иржи ХАМЗА, глава Федерации биатлона Чехии:
— Думаю, IBU пора предпринять серьезные шаги и как минимум временно отстранить атлетов, находящихся под подозрением. Если информация о двух биатлонистках подтвердится, то Чехия получит еще одну медаль Олимпиады в Сочи. (ceskatelevize.cz).
Отметим, ранее итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало в числе отстраненных спортсменов по подозрению в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 Яну Романову и Ольгу Вилухину. Обе спортсменки выступали в женской эстафете, где команда взяла серебро. Если россиянок лишат этой медали, то серебро отойдет Норвегии, а ставшая четвертой Чехия получит бронзу.
Андерс БЕССЕБЕРГ, глава IBU:
— Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU. Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к
Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом. Письмо вполне конструктивное, мы обсудим его содержание в ходе следующего заседания исполкома организации и посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики. IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос. (ТАСС).
Александр ТИХОНОВ, четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР:
— Президента их федерации, Иржи Хамзу, я давно знаю. Это не политическая ситуация. Он пришел заработать деньги, больше ничего. Его работа — получить чемпионат мира 2021 года, заработать. Он несостоявшийся по жизни баскетболист, винодел. Думаю, чешский биатлон ждет та же участь, что и российский. Это чисто экономическая составляющая, не политическая.
Сможем ли мы восстановить свою репутацию? Если мы
Михал КРЧМАРЖ, сборная Чехии:
— Я согласен со своей подругой по команде Габриэлой Коукаловой и всеми остальными, кто считает, что с допингом нужно бороться. Я подписал и письмо, где об этом говорилось. Но в письме и речи нет, что бороться надо против России. Там говорится о проблеме допинга в целом. Знаю, его подписали и биатлонисты сборной России тоже. (Наталья МАРЬЯНЧИК).
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