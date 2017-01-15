Шипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия Цыбанева

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Что это было? Так и просится добавка к заголовку — старая наша биатлонная гвардия исполнила в преследовании воспоминание только о прошлом или о будущем тоже?

Ибо на половине дистанции преследования в Рупольдинге накрыло, да еще в полном объеме, самое натуральное дежавю. Ба, да ведь это те самые Малышко и Гараничев, которые — когда же это было, дай бог памяти? — ну да, в новогоднем Оберхофе 2013-го синхронно, в две пары стремительных ног, сдобренных неправдоподобной меткостью, с могуществом снежной бури выносили прочь любой намек на конкуренцию и в двух гонках кряду оккупировали две верхние ступени пьедестала.

Так мало того. А Шипулин каков?! Когда мы Антона таким в последний раз видели — тоже похожим на всемогущего? Способным припустить из третьего стартового десятка к медальным высотам? Пожалуй, только на чемпионате мира-2015 он одаривал нас таким вот ощущением совершенно безграничных своих возможностей, да все равно все шансы тогда упустил из-за хронической стрелковой небрежности.

…На второй половине нынешней рупольдингской гонки сначала отпал Гараничев. А потом и другие компоненты этого сладкого дежавю превратились в мираж.

Но стоит задержаться и на оптимистической версии в меру наполненного стакана. Ибо ни Гараничев, ни Малышко подобного потенциала в нынешнем сезоне еще не являли. И ходовые качества Евгения, и предельная аккуратность Дмитрия на трех кряду рубежах стали абсолютной и очень приятной новостью.

Проверенная гвардия нашей сборной словно услышала ближе к чемпионату мира призывный звук трубы: «Ваш выход!». И дружно постаралась исполнить свой максимум. Как равные с равными против биатлонных сливок — Фуркада, Свендсена, Шемппа, Пайффера. Улучили, так сказать, удобный момент — пока новички сборной, Бабиков и Елисеев, проходят подзарядку, в которой, непривычные к полносезонным тяготам Кубка мира, наверное, объективно нуждаются.

По большому счету вопрос-то один: в Рупольдинге трое наших гвардейцев выложили свой сезонный максимум — или есть в запасе еще доля нераскрытого ресурса? На кого нам, в конце концов, делать главную ставку на чемпионате мира — на гвардию или на новобранцев? И не выйдет ли, как выходило все последние годы — когда хотели на главном старте сезона как лучше, а получалось даже хуже, чем обычно?

И — самая злободневная конкретика, заставляющая недоумевать: А Шипулин каков?! Из практики самых разнообразных видов спорта известно: когда спортсмен или команда, что называется, не вышли из-под нагрузок, их не хватает на полную игровую или соревновательную программу. Так что происходит с Шипулиным? Какова динамика его кондиций? Антон только набирает (возвращает) свой недюжинный гоночный потенциал — или предъявил в Рупольдинге остатки былого ресурса? А может, характер тренировок отнял у него фирменную финишную резкость безвозвратно?..