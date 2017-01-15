Шипулин, Малышко, Гараничев. Гонка-воспоминание? Колонка Юрия Цыбанева
Тот самый случай: оптимист скажет, что стакан наполовину полон, пессимист — что наполовину пуст.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Что это было? Так и просится добавка к заголовку — старая наша биатлонная гвардия исполнила в преследовании воспоминание только о прошлом или о будущем тоже?
Ибо на половине дистанции преследования в Рупольдинге накрыло, да еще в полном объеме, самое натуральное дежавю. Ба, да ведь это те самые Малышко и Гараничев, которые — когда же это было, дай бог памяти? — ну да, в новогоднем Оберхофе 2013-го синхронно, в две пары стремительных ног, сдобренных неправдоподобной меткостью, с могуществом снежной бури выносили прочь любой намек на конкуренцию и в двух гонках кряду оккупировали две верхние ступени пьедестала.
Так мало того. А Шипулин каков?! Когда мы Антона таким в последний раз видели — тоже похожим на всемогущего? Способным припустить из третьего стартового десятка к медальным высотам? Пожалуй, только на чемпионате мира-2015 он одаривал нас таким вот ощущением совершенно безграничных своих возможностей, да все равно все шансы тогда упустил
…На второй половине нынешней рупольдингской гонки сначала отпал Гараничев. А потом и другие компоненты этого сладкого дежавю превратились в мираж.
Но стоит задержаться и на оптимистической версии в меру наполненного стакана. Ибо ни Гараничев, ни Малышко подобного потенциала в нынешнем сезоне еще не являли. И ходовые качества Евгения, и предельная аккуратность Дмитрия на трех кряду рубежах стали абсолютной и очень приятной новостью.
Проверенная гвардия нашей сборной словно услышала ближе к чемпионату мира призывный звук трубы: «Ваш выход!». И дружно постаралась исполнить свой максимум. Как равные с равными против биатлонных сливок — Фуркада, Свендсена, Шемппа, Пайффера. Улучили, так сказать, удобный момент — пока новички сборной, Бабиков и Елисеев, проходят подзарядку, в которой, непривычные к полносезонным тяготам Кубка мира, наверное, объективно нуждаются.
По большому счету
И — самая злободневная конкретика, заставляющая недоумевать: А Шипулин каков?! Из практики самых разнообразных видов спорта известно: когда спортсмен или команда, что называется, не вышли
Возможно, Антхольц на следующей неделе
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