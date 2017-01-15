Савицкий стал 35-м в гонке преследования этапа Кубка мира

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Победителем пасьюта стал француз Мартен Фуркад, норвежец Эмиль Свендсен стал вторым, третий результат — у чешского биатлониста Михала Крчмара.



Казахстанец Ян Савицкий завершил гонку на 35-м месте.



Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)

Мужчины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа



1. Мартен Фуркад (Франция) — 33:57.5 (0+2+1+0)

2. Эмиль Свендсен (Норвегия) — +18.3 (0+0+0+0)

3. Михал Крчмар (Чехия) — +19.5 (0+0+0+0)



35. Ян Савицкий (Казахстан) — +2:25.7 (0+0+2+0).