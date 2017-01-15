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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28432629/
15 января 2017, 15:21 | Биатлон | Sports.kz

Савицкий стал 35-м в гонке преследования этапа Кубка мира

В немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин.

В немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин. Увеличить
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Победителем пасьюта стал француз Мартен Фуркад, норвежец Эмиль Свендсен стал вторым, третий результат — у чешского биатлониста Михала Крчмара.

Казахстанец Ян Савицкий завершил гонку на 35-м месте.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа

1. Мартен Фуркад (Франция) — 33:57.5 (0+2+1+0)
2. Эмиль Свендсен (Норвегия) — +18.3 (0+0+0+0)
3. Михал Крчмар (Чехия) — +19.5 (0+0+0+0)

35. Ян Савицкий (Казахстан) — +2:25.7 (0+0+2+0).

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