Савицкий стал 35-м в гонке преследования этапа Кубка мира
В немецком Рупольдинге на пятом этапе Кубка мира по биатлону завершилась гонка преследования у мужчин.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Победителем пасьюта стал француз Мартен Фуркад, норвежец Эмиль Свендсен стал вторым, третий результат — у чешского биатлониста Михала Крчмара.
Казахстанец Ян Савицкий завершил гонку на 35-м месте.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг (Германия)
Мужчины. Гонка преследования. Четыре огневых рубежа
1. Мартен Фуркад (Франция) — 33:57.5 (0+2+1+0)
2. Эмиль Свендсен (Норвегия) — +18.3 (0+0+0+0)
3. Михал Крчмар (Чехия) — +19.5 (0+0+0+0)
35. Ян Савицкий (Казахстан) — +2:25.7 (0+0+2+0).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter