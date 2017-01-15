Биатлонист Владимир Чепелин вошел в топ-30 в гонке преследования на этапе Кубка мира

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В спринте ранее белорус показал 17-й результат, но улучшить свои позиции в завершившемся сегодня преследовании не смог. Три промаха на четырех огневых рубежах отбросили Владимира Чепелина в середину протокола, в итоге 29-е место. Он уступил победителю французу Мартену Фуркаду +1 мин. 37,2 сек. (0+2+1+0). Лидер общего зачета Кубка мира текущего сезона победил с результатом 33 мин. 57,5 сек. (0+2+1+0). Второе место занял Эмиль-Хегле Свендсен из Норвегии — +18,3 сек. (0+0+0+0). Сенсацией завершившейся гонки преследования у мужчин стала третья итоговая позиция Михала Крчмара из Чехии, который за счет точной стрельбы и хорошего хода по лыжне смог разменять 29-е место в спринте на третье в завершившемся старте.

В гонке принимал также участие представитель белорусской команды Сергей Бочарников, который показал 47-й результат — +4 мин. 06,4 сек. (1+2+0+1).

Пятый этап Кубка мира у женщин завершится гонкой преследования. Начало в 16.45. На старт в Рупольдинге из белорусской сборной выйдут Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко.