Обращение с требованием решительных действий от IBU подписали более 170 биатлонистов

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Как сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу, письмо подписали более 170 биатлонистов, сделав это в немецком Рупольдинге, где в эти дни проходит этап Кубка мира. Таким образом, можно говорить, что под данным обращением стоят имена подавляющего большинства ведущих спортсменов планеты.

«Я думаю, что настало время, чтобы IBU сделал смелые шаги, и, по крайней мере, временно отстранить от соревнований спортсменов, которые находятся под подозрением»,

— сказал глава чешского биатлона.

Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен в начале декабря представил вторую часть доклада о допинге в России, значительная часть которого касалась Олимпийских игр-2014 в Сочи. Имена спортсменов, фигурирующих в докладе, были разосланы международным спортивным федерациям. IBU, в свою очередь, получил от агентства список, в котором фигурировали фамилии 31 российского биатлониста, подозреваемых в употреблении запрещенных веществ, в том числе и только на основании того, что с их анализами были произведены «подозрительные манипуляции».

В конце декабря IBU принял решение открыть расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 из перечисленные спортсменов, а также отстранить от международных соревнований двух биатлонисток — Яну Романову и Ольгу Вилухину.

В январе перед предыдущим этапом Кубка мира в немецком Оберхофе прошла встреча лидеров ведущих сборных по последнему допинговому скандалу с участием россиян.

Как сообщает чешский телеканал, IBU должен рассмотреть вопрос с подозреваемыми в применении допинга россиянами на внеочередной встрече в итальянской Антерсельве. На 21 января там же намечен внеочередной исполком союза, на котором снова будут рассматриваться данные, представленные во второй части доклада Макларена, сообщила пресс-служба IBU.

«Сотрудники команд и спортсмены получили приглашения на заседание с целью продолжения открытого диалога», — указывалось в сообщении.

После того, как союзу были переданы имена россиян из доклада Макларена глава IBU Андерс Бессеберг говорил, что расследование займет некоторое время и вполне возможно, что оно не будет завершено до чемпионата мира, который пройдет 9—19 февраля в австрийском Хохфильцене.

Как отмечал Бессеберг, в докладе Макларена «очень много подозрений и недостаточно доказательств». В этом смысле «письмо 170» может дать союзу «поддержку общественности» для того, чтобы вынести свое решение по подозреваемым уже на основании этих подозрений.

«Это абсолютно нормальное письмо, в котором говорится о вещах, которые мы обсуждаем на каждом заседании конгресса IBU, — прокомментировал Бессеберг агентству ТАСС подписанное биатлонистами письмо. — Спортсмены и федерации хотят, чтобы причастные к допинг-скандалам более сурово наказывались международным союзом,

но письмо никоим образом не направлено только против России. Это общий документ, адресованный всем странам.

Спортсмены призывают нас предпринимать больше усилий в отношении борьбы с допингом. Письмо вполне конструктивное, мы обсудим его содержание в ходе следующего заседания исполкома организации и посмотрим, следует ли внести изменения в правила в отношении антидопинговой политики.

IBU должен очень серьезно реагировать на ситуацию с допингом в мире. Однако любые изменения в правилах могут быть приняты только на заседании конгресса IBU, где также будет обсуждаться этот вопрос.

Очередная порция масла в огонь этой «биатлонной инквизиции» была подлита в начале недели французом Аристидом Бегю, который выступает не в Кубке мира, а в соревнованиях рангом ниже — Кубке IBU.

«Проиграть сильнейшему — да! Проиграть мошеннику — нет! EPO — стоп! Мы хотим чистый спорт», — такой записью в твиттере он отреагировал на поражение от Александра Логинова, ранее уличенного в применении запрещенных препаратов.

Россиянин, собравший на юниорском и молодежном уровнях собрал впечатляющую коллекцию медалей, вернулся на лыжню после отбытия двухлетней дисквалификации начавшейся в ноябре 2014 года. Изначально он даже был включен в состав национальной команды на этап в Оберхофе, однако позже тренерский штаб изменил решение, «отцепив» Логинова и Алексея Слепова от участия в этих стартах и отправив их на Кубок IBU.

«Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов… Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить», — прокомментировал то решение тренер сборной России Рикко Гросс.