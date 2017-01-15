Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28432402/
15 января 2017, 14:46 | Биатлон | УНИАН

Пидручный не сумел сохранить место в Топ-10 гонки преследования этапа КМ по биатлону

Украинец стартовал 7-м, а финишировал на 18-м месте.

Украинец стартовал 7-м а финишировал на 18-м месте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В Рупольдинге (Германия) завершилась мужская гонка преследования в рамках этапа убка мира по биатлону, где украинец Дмитрий Пидручный не смог сохранить место в десятке сильнейших по итогам спринта, опустившись на 18-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Пидручный по итогам спринтерской гонки уходил со старта 7-м неплохими перспективами. Но, на огневых рубежах наш спортсмен допустил три промаха и на финиш пришел 18-м, с отставанием от победителя гонки в 1 минуту 08,9 секунды.

Артем Прима поднялся с 35-го на 27-е место, допустив 1 промах и отстав от победителя на 1 минуту 34,7 секунды. Сергей Семенов также улучшил свою позицию — с 48-го на 46-е место — 4 промаха, 3 минуты 56,5 секунды отставания.

Виталий Кильчицкий, который в спринте занял 47-е место, сегодня на старт не вышел.

Победу в гонке оджержал Мартен Фуркад, преодолевший дистанцию за 33 минуты 57,5 секунды (3 промаха). Второе место у Эмиля Хегле Свендсена из Норвегии — 18,3 секунды отставания (0), третье — у Михала Крчмара из Чехии 19,5 секунды (0).

Этап КМ по биатлону в Рупольдинге завершится в воскресенье вечером гонкой преследования у женщин, где выступят пять представительниц Украины.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
15 января

Оккупанты на Донбассе требуют от наемников фотоотчеты с передовой - разведка

В Минобороны рассказали, как Украина будет инспектировать военные объекты РФ в Ростовской области

В пяти областях Украины объявлен критический уровень аварийности на дорогах