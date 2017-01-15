Чех украл медаль у Шипулина. Михал Крчмар обошел россиянина на финише

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После первой стрельбы сразу трое российских мужчин оказались в десятке — обнадеживающий результат, особенно если учесть, что на старте в топ-10 был только Дмитрий Малышко, к которому теперь присоединились Евгений Гараничев и Антон Шипулин.

Шипулин, к слову, стартовал только 24-м в полутора минутах от лидера, поскольку в спринте его постигла очередная неудача. После медальной серии из четырех гонок подряд в пяти последних личных гонках Шипулин ни разу не попал в топ-10 — занимал места с 12-го по 24-е. Лишился из-за этого второго места в общем зачете Кубка мира, на которое взошел немец Симон Шемпп.

Перед второй стрельбой снег валил, будто с неба его ссыпали лопатой — это подвело Фуркада, который выигрывал до этого у Свендсена 54 секунды. Француз (будто бы заскучал один далеко впереди) промахнулся дважды. За это время чисто отстрелял не только норвежец, но и наши Гараничев с Шипулиным. Они переместились на третье и четвертое места, а до лидера осталось меньше полминуты — образцово-показательное преследование в исполнении наших мужчин. Малышко по-прежнему держался в десятке — на восьмой позиции.

Третья стрельба — это снова праздник для российских болельщиков. Фуркад мажет еще раз, Свендсен точен, Шипулин и Малышко — тоже. Вот — первая четверка. Гараничев, увы, отправился на два штрафных круга.

На четвертом рубеже не промахнулись Фуркад и Свендсен. Шипулин настрелял на один штрафной круг — это был его первый промах в этой гонке. Но даже после прохождения круга Антон остался третьим. Правда, в опасной близости — в пяти секундах — шел немец Пайффер и в семи — чех Крчмар. Чех вообще стартовал 29-м: на пять секунд позже Шипулина, отставание которого было 1 минута 27 секунд.

Шипулин совершенно неплох был по скорости два дня назад в спринте, тогда в третий десяток его отправили три промаха на рубеже, а вот лыжный ход у него был пятый среди всех участников гонки. Поэтому надеяться на бронзу в сегодняшнем преследовании можно было вполне. Пайффер, которого так гнали к финишу трибуны, борьбы не выдержал, а вот Крчмар, совершил маленькое чудо и на последнем прямой обошел Антона, отодвинув россиянина на четвертую позицию. Невероятно обидно!

Фуркад победу, ясное дело, прибрал к рукам, и это его десятый триумф в этом году. Еще только середина сезона, а француз близок к тому, чтобы побить рекорд всех времен по количеству побед в одном сезоне. Пока он принадлежит Бьорндалену, который в золотые годы смог победить 12 раз.

Кубок мира

5-й этап

Рупольдинг (Германия)

Мужчины

Гонка преследования

12.5 км

Четыре огневых рубежа.

1 (1). Мартен Фуркад (Франция) — 33.57,5 (0+2+1+0=3 промаха)

2 (3). Эмиль-Хегле Свендсен (Норвегия) — +18,3 (0)

3 (29). Михал Крчмар (Чехия) — +19,5 (0)

4 (24). Антон Шипулин (Россия) — +21,3 (0+0=0+1=1)

5 (4). Арнд Пайффер (Германия) — +24,1 (0+0+0+1=1)

6 (9). Доминик Ландертингер (Австрия) — +38,3 (0+0+1+0=1)

7 (5). Симон Шемпп (Германия) — +39,7 (0+0+0+2=2)

8 (21). Эрленд Бьонтегор (Норвегия) — +41,1 (0+0+1+0=1)

9 (15). Даниель Месотич (Австрия) — +46,7 (0)

10 (22). Андрей Расторгуев (Латвия) — +46,8 (1+0+1+0=2).

14 (6). Дмитрий Малышко (Россия) — +1.02,8 (0+0+0+2=2)

25 (19). Евгений Гараничев (Россия) — +1.32,2 (0+0+2+2=4)

39 (31). Максим Цветков (Россия) — +2.51,8 (0+2+1+2=5).