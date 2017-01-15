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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28432288/
15 января 2017, 14:22 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин остался третьим в общем зачёте Кубка мира по биатлону

Россиянин Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, где он занял четвёртое место, остался на третьей позиции в общем зачёте.

Француз Мартен Фуркад, выигравший соревнования, упрочил лидерство.

Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт

1. Мартен Фуркад (Франция) — 730.
2. Симон Шемпп (Германия) — 446.
3. Антон Шипулин (Россия) — 440.
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 414.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 409.
6. Эрик Лессер (Германия) — 379.
7. Юлиан Эберхард (Австрия) — 363.
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) — 352.
9. Максим Цветков (Россия) — 341.
10. Йоханнес Бё (Норвегия) — 338…
12. Антон Бабиков (Россия) — 291…
26. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
32. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
40. Евгений Гараничев (Россия) — 118…
61. Юрий Шопин (Россия) — 18.
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Шипулин — четвёртый в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Шипулин — четвёртый в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россиянин Антон Шипулин занял четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, уступив на финише борьбу за третью позицию чеху Михалу Крчмаржу.
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