Шипулин остался третьим в общем зачёте Кубка мира по биатлону
Россиянин Антон Шипулин после гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, где он занял четвёртое место, остался на третьей позиции в общем зачёте.
Француз Мартен Фуркад, выигравший соревнования, упрочил лидерство.
Биатлон. Кубок мира
Мужчины. Общий зачёт
1. Мартен Фуркад (Франция) — 730.
2. Симон Шемпп (Германия) — 446.
3. Антон Шипулин (Россия) — 440.
4. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — 414.
5. Арнд Пайффер (Германия) — 409.
6. Эрик Лессер (Германия) — 379.
7. Юлиан Эберхард (Австрия) — 363.
8.
9. Максим Цветков (Россия) — 341.
10. Йоханнес Бё (Норвегия) — 338…
12. Антон Бабиков (Россия) — 291…
26. Матвей Елисеев (Россия) — 189…
32. Дмитрий Малышко (Россия) — 167…
40. Евгений Гараничев (Россия) — 118…
61. Юрий Шопин (Россия) — 18.
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