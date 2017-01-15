Шипулин — четвёртый в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Россиянин Антон Шипулин занял четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, уступив на финише борьбу за третью позицию чеху Михалу Крчмаржу.
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Победил француз Мартен Фуркад, а вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км
1. Мартен Фуркад (Франция) — 33.57,5 (3).
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — + 18,3 (0).
3. Михал Крчмарж (Чехия) — +19,5 (0).
4. Антон Шипулин (Россия) — +21,3 (1).
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|15.01.2017 13:30
|Рупольдинг (Германия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мартен Фуркад
|Франция
|33.57,5
|2
|Эмиль Хегле Свендсен
|Норвегия
|+18,3
|3
|Михал Крчмарж
|Чехия
|+19,5
|4
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+21,3
|5
|Арнд Пайффер
|Германия
|+24,1
|6
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+38,3
|7
|Симон Шемп
|Германия
|+39,7
|8
|Эрленн Бьентегорд
|Норвегия
|+41,1
|9
|Даниэль Мезотич
|Австрия
|+46,7
|10
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+46,8
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