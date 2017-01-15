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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28432161/
15 января 2017, 14:06 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин — четвёртый в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Россиянин Антон Шипулин занял четвёртое место в гонке преследования на 12,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, уступив на финише борьбу за третью позицию чеху Михалу Крчмаржу.

Россиянин Антон <span class=error>Шипулин</span> занял четвёртое место в гонке преследования на 125 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге уступив на финише борьбу за третью позицию чеху <span class=error>Михалу</span> <span class=error>Крчмаржу</span>. Увеличить
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Победил француз Мартен Фуркад, а вторым финишировал норвежец Эмиль Хегле Свендсен.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 33.57,5 (3).
2. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — + 18,3 (0).
3. Михал Крчмарж (Чехия) — +19,5 (0).
4. Антон Шипулин (Россия) — +21,3 (1).

1.
Фуркад М.
Франция
2.
Свендсен Э.
Норвегия
3.
Крчмарж М.
Чехия
15.01.2017 13:30 Рупольдинг (Германия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мартен Фуркад Франция 33.57,5
2 Эмиль Хегле Свендсен Норвегия +18,3
3 Михал Крчмарж Чехия +19,5
4 Антон ШИПУЛИН Россия +21,3
5 Арнд Пайффер Германия +24,1
6 Доминик Ландертингер Австрия +38,3
7 Симон Шемп Германия +39,7
8 Эрленн Бьентегорд Норвегия +41,1
9 Даниэль Мезотич Австрия +46,7
10 Андрей Расторгуев Латвия +46,8
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