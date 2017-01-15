Биатлонисты Подчуфарова, Бабиков и Елисеев не выступят в пасьюте на этапе КМ в Германии
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские биатлонисты Ольга Подчуфарова, Антон Бабиков и Матвей Елисеев не примут участие в гонке преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в связи с индивидуальной подготовкой. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
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«Тренерский штаб решил дать спортсменам отдохнуть в связи с планами индивидуальной подготовки», — сказали в
Бабиков занимает 11-е место в общем зачете текущего розыгрыша Кубка мира среди мужчин, набрав по итогам 12 гонок 291 балл, Елисеев с 189 баллами идет 22-м. Подчуфарова занимает 34-е место (101) среди женщин.
Женская и мужская гонки преследования пройдут в воскресенье, Бабиков должен был стартовать 23-м, Елисеев — 59-м, Подчуфарова — 48-й.
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