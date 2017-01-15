Андерс Бессеберг: Письмо 170 направлено против допинга, а не против россиян
Президент Международного Союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подтвердил получение письма, подписанного 170 биатлонистами из разных стран. По мнению Бессеберга письмо направлено не против российских спортсменов, а лишь призывает усилить борьбу с допингом.
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Во время этапа Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Рупольдинге, 170 спортсменов из разных стран призвали IBU усилить борьбу с допингом. Подписанты потребовали более решительных действий в отношении нарушителей антидопингового законодательства. На 21 января запланировано заседание исполкома IBU, которое рассмотрит выводы комиссии Макларена в отношении российских спортсменов.
Президент IBU норвежец Андерс Бессеберг заявил, что письмо не направлено против российских биатлонистов. Бессеберг считает, что спортсмены озабочены распространением допинга и просят усилить борьбу с ним.
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