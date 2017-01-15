Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28431723/
15 января 2017, 12:56 | Биатлон | «Вести.Ру»

Андерс Бессеберг: Письмо 170 направлено против допинга, а не против россиян

Президент Международного Союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг подтвердил получение письма, подписанного 170 биатлонистами из разных стран. По мнению Бессеберга письмо направлено не против российских спортсменов, а лишь призывает усилить борьбу с допингом.

Президент Международного Союза биатлонистов (IBU) <span class=error>Андерс</span> Бессеберг подтвердил получение письма подписанного 170 биатлонистами из разных стран. По мнению Бессеберга письмо направлено не против российских спортсменов а лишь призывает усилить борьбу с допингом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Во время этапа Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Рупольдинге, 170 спортсменов из разных стран призвали IBU усилить борьбу с допингом. Подписанты потребовали более решительных действий в отношении нарушителей антидопингового законодательства. На 21 января запланировано заседание исполкома IBU, которое рассмотрит выводы комиссии Макларена в отношении российских спортсменов.

Президент IBU норвежец Андерс Бессеберг заявил, что письмо не направлено против российских биатлонистов. Бессеберг считает, что спортсмены озабочены распространением допинга и просят усилить борьбу с ним.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
09 января

Сына президента нашли мертвым в его квартире

Подростка убило током при катании с горки

Страшное ДТП с россиянами: дети выжили, их родители погибли