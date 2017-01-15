Бабиков и Елисеев не выступят в гонке преследования
Как стало известно «СЭ», российские биатлонисты Антон Бабиков и Матвей Елисеев не выйдут на старт гонки преследования, которая состоится в рамках 5-го этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Француз Мартен Фуркад стартует первым, Дмитрий Малышко — 6-м, Антон Шипулин — 23-м. Мужская гонка преследования стартует в 13.30 по московскому времени.
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