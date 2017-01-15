Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий по допинговому скандалу

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«Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — сказал Хамза.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от агентства список из 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира 2017 года, который должен был состояться в Острове Псковской области.

Позднее стало известно, что исполком IBU, на котором пройдет обсуждение доклада Макларена с целью принятия дальнейших решений, пройдет 21 января.