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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28431322/
15 января 2017, 11:47 | Биатлон | «Газета.Ру»

Более 170 биатлонистов потребовали от IBU решительных действий по допинговому скандалу

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам, сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона Иржи Хамзу.

Более 170 биатлонистов из разных стран подписались под письмом к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам сообщает портал Сeskatelevize со ссылкой на главу чешской федерации биатлона <span class=error>Иржи</span> <span class=error>Хамзу</span>. Увеличить
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«Мы считаем, что настало время смелых шагов от IBU. Необходимо хотя бы наложить временное отстранение на спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — сказал Хамза.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от агентства список из 31 российского биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину.

Кроме того, СБР отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира 2017 года, который должен был состояться в Острове Псковской области.

Позднее стало известно, что исполком IBU, на котором пройдет обсуждение доклада Макларена с целью принятия дальнейших решений, пройдет 21 января.
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