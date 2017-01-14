Женская сборная России по биатлону занимает 6-е место в Кубке наций

В субботу победительницей спринта стала финка Кайса Мякяряйнен, а лучшая из представительниц России — Татьяна Акимова — заняла лишь 15-е место.

В общем зачете Кубка наций у российской команды в активе 2906 очков. Лидирует после 10 гонок, результаты которых идут в зачет, сборная Германии (3661), второе место занимает сборная Франции (3639), а на третьей строчке идет команда Чехии (3104). Также впереди россиянок находятся биатлонистки сборных Украины (3067) и Норвегии (3029).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.