Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/28429001/
14 января 2017, 21:57 | Биатлон | Р-Спорт

Женская сборная России по биатлону занимает 6-е место в Кубке наций

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Женская сборная России занимает шестое место в общем зачете Кубка наций-2016/17 после спринта на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В субботу победительницей спринта стала финка Кайса Мякяряйнен, а лучшая из представительниц России — Татьяна Акимова — заняла лишь 15-е место.

В общем зачете Кубка наций у российской команды в активе 2906 очков. Лидирует после 10 гонок, результаты которых идут в зачет, сборная Германии (3661), второе место занимает сборная Франции (3639), а на третьей строчке идет команда Чехии (3104). Также впереди россиянок находятся биатлонистки сборных Украины (3067) и Норвегии (3029).

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Ишмуратова: Низкая скорость Подчуфаровой настораживает

Ишмуратова: Низкая скорость Подчуфаровой настораживает

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказала настороженность лыжным ходом Ольги Подчуфаровой в текущем сезоне. Об этом Имшуратова сообщила ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной