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14 января 2017, 18:58 | Биатлон | ТАСС

Ишмуратова: Низкая скорость Подчуфаровой настораживает

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова высказала настороженность лыжным ходом Ольги Подчуфаровой в текущем сезоне. Об этом Имшуратова сообщила ТАСС.

В спринтерской гонке в Рупольдинге россиянка ходом уступила победительнице 2 минуты 40 секунд. Увеличить
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В субботу на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге в спринтерской гонке победу одержала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен. Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, показавшая 15-й результат, Екатерина Глазырина стала 29-й, Ирина Услугина — 34-й, Ульяна Кайшева — 36-й, Ольга Подчуфарова — 47-й.

«Кайса — молодец, стреляла быстро и точно, бежала еще лучше, лидеры есть лидеры. Переживала за Татьяну Акимову, в целом результат нормальный, но хотелось бы лучшего — видеть ее почаще на пьедестале. Настораживает ход Оли Подчуфаровой, если в прошлом году она у нас выделялась, была активна от старта к старту, то в этом году несколько затерялась. Но это спорт, возможно, этапы в Германии — это часть подготовки к чемпионату мира, но я не могу точно этого сказать, так как не обладаю полной информацией», — сказала Ишмуратова.

В спринтерской гонке Подчуфарова ходом уступила победительнице 2 минуты 40 секунд.

Этап Кубка мира в Рупольдинге завершится в воскресенье мужской и женской гонками преследования.
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