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14 января 2017, 18:57 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова: Я думаю не об общем зачёте, а о чемпионате мира в Хохфильцене

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова, попавшая в топ-2 в пятой гонке подряд и лидирующая в общем зачёте Кубка мира, прокомментировала выступления.

«Каждый спрашивает меня об успешной серии, а я всё время повторяю, что в этом году не думаю об общем зачёте и настроена на успешное выступление на чемпионате мира в Хохфильцене. Уверена, что успешные гонки будут и у соперниц, но стараюсь делать лучшее, что в моих силах. Тренеры приняли верное решение, поставив меня в более позднюю стартовую группу. Снег прекратился, и мне было легче бежать. По поводу завтрашней гонки предпочитаю ничего не загадывать», — передаёт слова Коукаловой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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