Коукалова: Я думаю не об общем зачёте, а о чемпионате мира в Хохфильцене

«Каждый спрашивает меня об успешной серии, а я всё время повторяю, что в этом году не думаю об общем зачёте и настроена на успешное выступление на чемпионате мира в Хохфильцене. Уверена, что успешные гонки будут и у соперниц, но стараюсь делать лучшее, что в моих силах. Тренеры приняли верное решение, поставив меня в более позднюю стартовую группу. Снег прекратился, и мне было легче бежать. По поводу завтрашней гонки предпочитаю ничего не загадывать», — передаёт слова Коукаловой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.