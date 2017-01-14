Дальмайер: У меня хорошо работали лыжи, но Кайса сегодня была слишком сильна

«Сегодня была сложная гонка для всех. Важно было стрелять на ноль и справиться со снегопадом. У меня хорошо работали лыжи, но Кайса была слишком сильна, чтобы с ней бороться. Надеюсь, я смогу восстановиться до завтра и снова побороться за подиум. Нас ждёт очень интересная гонка преследования», — передаёт слова Дальмайер специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.