Мякяряйнен: В Рупольдинге всегда надо стрелять на ноль

«В биатлоне лучше не ожидать ничего перед гонкой, так как всё может случиться. Я просто концентрировалась на себе и не думала ни о чём, кроме хорошей стрельбы. Здесь всегда надо стрелять на ноль, так как это делают многие, но сегодня была нетипичная для Рупольдинга погода. Шёл снег и бежалось сложнее. К финишу я очень устала», — передаёт слова Мякяряйнен специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.