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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28427978/
14 января 2017, 18:46 | Биатлон | Чемпионат.com

Мякяряйнен: В Рупольдинге всегда надо стрелять на ноль

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен, выигравшая в Рупольдинге первую гонку в нынешнем сезоне, прокомментировала свой успех.

«В биатлоне лучше не ожидать ничего перед гонкой, так как всё может случиться. Я просто концентрировалась на себе и не думала ни о чём, кроме хорошей стрельбы. Здесь всегда надо стрелять на ноль, так как это делают многие, но сегодня была нетипичная для Рупольдинга погода. Шёл снег и бежалось сложнее. К финишу я очень устала», — передаёт слова Мякяряйнен специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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