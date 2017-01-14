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14 января 2017, 18:45 | Биатлон | Советский спорт

Акимова: Гонка сложилась очень даже неплохо. Снег мне не мешал

Российская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что она заняла 15-е место.

«Гонка сложилась очень даже неплохо. С каждым кругом врабатывалась, снег особо не замечала. На пристрелке снегопад был сильный, а на гонке уже нисколечко не мешал, — цитирует Акимову «Матч ТВ».

Напомним, что победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.
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