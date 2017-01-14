Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Старых, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первое, второе и третье места соответственно по итогам индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
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Старых преодолела дистанцию с одним промахом за 51 минуту 9,2 секунды, Виролайнен с двумя промахами проиграла 0,3 секунды, Слепцова с четырьмя отстала на 2 минуты 56,2 секунды.
Ранее в мужской индивидуальной гонке победу одержал россиянин Александр Логинов.
Следующий этап пройдет с 25 по 29 января в польском городе
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