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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28427785/
14 января 2017, 18:39 | Биатлон | Советский спорт

Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира

Французский биатлонист Симон Фуркад заявил, что россиянина Александра Логинова не следует в Кубке мира.

— Эритропоэтин не может быть ошибкой, это не случайная инъекция, а умышленный шаг спортсмена к применению допинга. Знаю, что два года дисквалификации прошли, но если федерация хочет реально бороться с допингом, не нужно приглашать его сюда, — передает слова Фуркада «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 14 января, российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.

Ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил о том, что в ближайшее время он не планирует вызывать Логинова на Кубок мира. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. Все его результаты, начиная с ноября 2013 года, были аннулированы.
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