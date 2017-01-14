Подчуфарова: На прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Тяжело финишировала, потому что технически не могла ничего изобразить. Свело ноги —
Ноги сводить стало перед второй стрельбой, перед “стойкой” проигрыш пошёл. Проблема такая и в прошлом году у меня была на этой трассе. А для стрельбы сегодня были несложные погодные условия — практически штиль, снег не мешал», — передаёт слова Подчуфаровой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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