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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28427778/
14 января 2017, 18:38 | Биатлон | Чемпионат.com

Подчуфарова: На прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Тяжело финишировала, потому что технически не могла ничего изобразить. Свело ноги — из-за этого техника разломалась. Физически вроде была готова сегодня работать, и на финише был запас терпеть, но если кто-то понимает, что это такое, когда сводит не закислением мышцы… На прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего. Отсюда и проигрыш.

Ноги сводить стало перед второй стрельбой, перед “стойкой” проигрыш пошёл. Проблема такая и в прошлом году у меня была на этой трассе. А для стрельбы сегодня были несложные погодные условия — практически штиль, снег не мешал», — передаёт слова Подчуфаровой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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