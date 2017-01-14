Подчуфарова: На прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего

«Тяжело финишировала, потому что технически не могла ничего изобразить. Свело ноги — из-за этого техника разломалась. Физически вроде была готова сегодня работать, и на финише был запас терпеть, но если кто-то понимает, что это такое, когда сводит не закислением мышцы… На прямых ногах, на деревянных, на такой трассе делать нечего. Отсюда и проигрыш.



Ноги сводить стало перед второй стрельбой, перед “стойкой” проигрыш пошёл. Проблема такая и в прошлом году у меня была на этой трассе. А для стрельбы сегодня были несложные погодные условия — практически штиль, снег не мешал», — передаёт слова Подчуфаровой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.