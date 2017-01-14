Вне конкуренции. Как Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне
Кайса Мякяряйнен в Рупольдинге легко опередила всех соперниц и одержала первую в сезоне победу. Лучшая из россиянок — Акимова — 15-я.
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Забыть об эстафете
Результаты женской эстафеты поклонников российского биатлона не расстроить, конечно, не могли. Сливко и Кайшевой справиться с возложенной на них ответственностью не удалось. Эксперимент по кардинальному изменению и омоложению эстафетной четвёрки завершился 13-м местом — худшим за последние 20 лет. А неприятнее всего в данной ситуации то, что биатлонистки получили сильный психологический удар. И если для Сливко этап в Рупольдинге ограничился одной гонкой, то у Кайшевой был лишь один выходной, чтобы пережить случившееся и подготовиться к спринту. Татьяне Акимовой и Ольге Подчуфаровой, конечно, тоже было нелегко, но они уже повидали в первой сборной и взлёты, и падения — им было проще. А Екатерина Глазырина и Ирина Услугина и вовсе целенаправленно готовились именно к спринту. Поэтому хотелось надеяться, что по итогам спринта у болельщиков будет повод забыть о неудачной эстафете.
Впрочем, моду в женском Кубке мира уже давно задают не россиянки. Лаура Дальмайер хорошенько отдохнула от гонок в Оберхофе, там же блеснула в
Сильное начало россиянок
В Контиолахти «Стеной» называют очень крутой подъём на трассе. А в Рупольдинге в субботу была своя стена — сквозь снегопад спортсменкам разве что силой пробиваться не приходилось. Погодные условия, конечно, добавляли трудностей и сервисёрам — идеально подготовить лыжи становилось гораздо труднее. Однако российским специалистам сделать это, похоже, удалось: Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова на разгоне много времени относительно более скоростных соперниц не потеряли, а Татьяна Акимова и вовсе успела полидировать на первых отсечках. Картина выступления наших спортсменок была бы и вовсе идеальной, если бы не промах Глазыриной. Подчуфарова и Акимова стреляли без ошибок и по итогам первого круга закрепились среди лидеров. На трассу тем временем начали постепенно уходить лидеры. В одни ноги с Акимовой первый круг прошла немка Хильдебранд, совсем рядом была и Дарья Домрачева, совершившая пять точных выстрелов на «лёжке». Но всех их затмила Кайса Мякяряйнен: на отметке 1,4 километра она опережала Хильдебранд уже на 10 секунд. А быстрая и точная стрельба позволили финской блондинке получить уже 16-секундный гандикап. Габриэла Коукалова и Лаура Дальмайер же только готовились к старту.
Доминирование Кайсы
Екатерина Глазырина на «стойке» была безупречна, и один промах в сумме позволил ей
Татьяна заочно сражалась с Дарьей Домрачевой, проводившей лучшую гонку после возвращения. У Дарьи был один промах на двух огневых рубежах, но, несмотря на это, был и шанс на награду. Однако Хильдебранд, которая точно отработала и на «стойке», оттеснила белорусскую спортсменку на второе место. Но подвинули и немку: Кайса Мякяряйнен в Рупольдинге пребывает в великолепной форме — это она доказала и в эстафете, и в спринте. На втором огневом рубеже Мякяряйнен снова отработала без ошибок и помчалась на третий круг с колоссальным преимуществом в 35 секунд. За оставшиеся 2,5 километра оно выросло вдвое — отставание безупречно стрелявшей Хильдебранд на финише составило почти минуту — 59,8 секунды.
Лидеры оттеснили россиянок
Биться с такой быстроногой Кайсой мог лишь
Кайса Мякяряйнен могла праздновать свою первую в сезоне победу, а её соперницы сражались только за
Что касается российских спортсменок, то благостная картина первой половины гонки была разрушена. На фоне сильных конкуренток результаты наших девушек оказались привычно скромными. Татьяна Акимова оказалась лучшей в команде — 15-е место и ровно 100 секунд отставания от Мякяряйнен. Услугина и Глазырина боролись за место в топ-30, но удержалась там только Екатерина. Кайшева с одним промахом финишировала 37-й, а Ольга Подчуфарова с чистой стрельбой оказалась 48-й. Борьба за медали в завтрашней гонке преследования будет впечатляющей — плотность результатов в десятке поражает — но российские девушки в ней участвовать вряд ли будут.
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|14.01.2017 16:30
|Рупольдинг (Германия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Кайса Мякяряйнен
|Финляндия
|20.51,8
|2
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+22,0
|3
|Лаура Дальмайер
|Германия
|+30,1
|4
|Мари Дорен-Абер
|Франция
|+48,6
|5
|Доротея Вирер
|Италия
|+57,7
|6
|Франциска Хильдебранд
|Германия
|+59,8
|7
|Ханна Эберг
|Швеция
|+01.18,8
|8
|Галина Вишневская
|Казахстан
|+01.20,3
|9
|Анаис Бескон
|Франция
|+01.25,4
|10
|Магдалена Гвиздон
|Польша
|+01.26,6
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