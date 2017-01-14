Вне конкуренции. Как Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне

Забыть об эстафете

Результаты женской эстафеты поклонников российского биатлона не расстроить, конечно, не могли. Сливко и Кайшевой справиться с возложенной на них ответственностью не удалось. Эксперимент по кардинальному изменению и омоложению эстафетной четвёрки завершился 13-м местом — худшим за последние 20 лет. А неприятнее всего в данной ситуации то, что биатлонистки получили сильный психологический удар. И если для Сливко этап в Рупольдинге ограничился одной гонкой, то у Кайшевой был лишь один выходной, чтобы пережить случившееся и подготовиться к спринту. Татьяне Акимовой и Ольге Подчуфаровой, конечно, тоже было нелегко, но они уже повидали в первой сборной и взлёты, и падения — им было проще. А Екатерина Глазырина и Ирина Услугина и вовсе целенаправленно готовились именно к спринту. Поэтому хотелось надеяться, что по итогам спринта у болельщиков будет повод забыть о неудачной эстафете.



Впрочем, моду в женском Кубке мира уже давно задают не россиянки. Лаура Дальмайер хорошенько отдохнула от гонок в Оберхофе, там же блеснула в масс-старте, а пару дней назад принесла сборной Германии победу в эстафете. Наверняка немке хотелось вернуть себе и лидерство в общем зачёте, но сделать это не так-то просто. Отставание от Габриэлы Коукаловой составляло лишь 15 очков, но чешская спортсменка выиграла три последние личные гонки из четырёх. Подпирала Дальмайер и финка Мякяряйнен, в двух спринтерских гонках сезона занимавшая второе место. В условиях сильного снегопада, который обрушился на Рупольдинг, именно Кайсу многие считали фавориткой.

Сильное начало россиянок

В Контиолахти «Стеной» называют очень крутой подъём на трассе. А в Рупольдинге в субботу была своя стена — сквозь снегопад спортсменкам разве что силой пробиваться не приходилось. Погодные условия, конечно, добавляли трудностей и сервисёрам — идеально подготовить лыжи становилось гораздо труднее. Однако российским специалистам сделать это, похоже, удалось: Екатерина Глазырина и Ольга Подчуфарова на разгоне много времени относительно более скоростных соперниц не потеряли, а Татьяна Акимова и вовсе успела полидировать на первых отсечках. Картина выступления наших спортсменок была бы и вовсе идеальной, если бы не промах Глазыриной. Подчуфарова и Акимова стреляли без ошибок и по итогам первого круга закрепились среди лидеров. На трассу тем временем начали постепенно уходить лидеры. В одни ноги с Акимовой первый круг прошла немка Хильдебранд, совсем рядом была и Дарья Домрачева, совершившая пять точных выстрелов на «лёжке». Но всех их затмила Кайса Мякяряйнен: на отметке 1,4 километра она опережала Хильдебранд уже на 10 секунд. А быстрая и точная стрельба позволили финской блондинке получить уже 16-секундный гандикап. Габриэла Коукалова и Лаура Дальмайер же только готовились к старту.

Доминирование Кайсы

Екатерина Глазырина на «стойке» была безупречна, и один промах в сумме позволил ей какое-то время держаться на промежуточном первом месте. Было очевидно, что удержаться на вершине у неё не получится, однако позитивных эмоций добавляло то, что Екатерину оттесняли соотечественницы. Подчуфарова здорово отработала и на втором огневом рубеже, но скорости Ольге всё равно не хватало. А вот Татьяна Акимова промахнулась, и это было особенно обидно, потому что скорость позволяла ей бороться за высокие места. Так или иначе, на третий круг Акимова умчалась лучшей из россиянок.



Татьяна заочно сражалась с Дарьей Домрачевой, проводившей лучшую гонку после возвращения. У Дарьи был один промах на двух огневых рубежах, но, несмотря на это, был и шанс на награду. Однако Хильдебранд, которая точно отработала и на «стойке», оттеснила белорусскую спортсменку на второе место. Но подвинули и немку: Кайса Мякяряйнен в Рупольдинге пребывает в великолепной форме — это она доказала и в эстафете, и в спринте. На втором огневом рубеже Мякяряйнен снова отработала без ошибок и помчалась на третий круг с колоссальным преимуществом в 35 секунд. За оставшиеся 2,5 километра оно выросло вдвое — отставание безупречно стрелявшей Хильдебранд на финише составило почти минуту — 59,8 секунды.

Лидеры оттеснили россиянок

Биться с такой быстроногой Кайсой мог лишь кто-то из касты признанных чемпионок: Коукалова, Дальмайер или Дорен-Абер. Все они довольно быстро преодолели первый круг и чисто отработали на «лёжке», однако отставание было весьма существенным: от семи до десяти секунд. По ходу второго круга число претенденток на решающее сражение с Кайсой сократилось: Дальмайер сбавила ход и, даже чисто отстреляв на «стойке», отстала от финской конкурентки на целых полминуты. Дорен-Абер на втором огневом рубеже допустил ошибку. Осталась только Габриэла Коукалова, да и та не справилась с финишным ускорением Мякяряйнен — на финише отставание составило 22 секунды.