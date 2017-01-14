Старых, Виролайнен и Слепцова — на пьедестале в индивидуальной гонке в Арбере
Три представительницы России: Ирина Старых, и Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первые три места в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
Арбер (Германия).
Кубок IBU.
Женщины.
Индивидуальная гонка, 15 км.
1. СТАРЫХ (Россия) — 51.09,2 (1 шт. круг).
2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) — отставание 0.3 (2).
3. СЛЕПЦОВА (Россия) — 2.56,2 (4).
4. Лятюйер (Франция) — 2.56,7 (3).
5. Журавок (Украина) — 3.04,0 (3).
6. Блашко (Белоруссия) — 3.11,5 (1)….
13. ЯКУШОВА (Россия) — 4.00,8 (5).
14. МИРОНОВА (Россия) — 4.14,0 (6)….
29. НИКУЛИНА (Россия) — 7.47,4 (6).
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