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14 января 2017, 18:01 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Старых, Виролайнен и Слепцова — на пьедестале в индивидуальной гонке в Арбере

Три представительницы России: Ирина Старых, и Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первые три места в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.

Арбер (Германия).

Кубок IBU.

Женщины.

Индивидуальная гонка, 15 км.

1. СТАРЫХ (Россия) — 51.09,2 (1 шт. круг).

2. ВИРОЛАЙНЕН (Россия) — отставание 0.3 (2).

3. СЛЕПЦОВА (Россия) — 2.56,2 (4).

4. Лятюйер (Франция) — 2.56,7 (3).

5. Журавок (Украина) — 3.04,0 (3).

6. Блашко (Белоруссия) — 3.11,5 (1)….

13. ЯКУШОВА (Россия) — 4.00,8 (5).

14. МИРОНОВА (Россия) — 4.14,0 (6)….

29. НИКУЛИНА (Россия) — 7.47,4 (6).
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Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

Россиянки заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российские биатлонистки Ирина Старых, Дарья Виролайнен и Светлана Слепцова заняли первое, второе и третье места соответственно по итогам индивидуальной гонки на 15 км с четырьмя огневыми рубежами на этапе Кубка IBU в немецком Арбере.
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