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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28427691/
14 января 2017, 18:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Акимова: Трасса в Рупольдинге хорошая, и чувствовала я себя хорошо

Татьяна Акимова, занявшая 15-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, сказала, что ей нравится местная трасса.

«Я сегодня хорошо себя чувствовала, и трасса здесь хорошая. Единственное, в некоторых местах “зарываешься”, потому что сегодня всю ночь шёл мягкий снег. Во время пристрелки он тоже был очень сильным, а потом почти прекратился. Во всяком случае, я его не замечала. Почему я взяла ранний стартовый номер? Просто тренеры так распределили. Завтра тоже будем биться, работать», — передаёт слова Акимовой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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