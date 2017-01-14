Акимова: Трасса в Рупольдинге хорошая, и чувствовала я себя хорошо

«Я сегодня хорошо себя чувствовала, и трасса здесь хорошая. Единственное, в некоторых местах “зарываешься”, потому что сегодня всю ночь шёл мягкий снег. Во время пристрелки он тоже был очень сильным, а потом почти прекратился. Во всяком случае, я его не замечала. Почему я взяла ранний стартовый номер? Просто тренеры так распределили. Завтра тоже будем биться, работать», — передаёт слова Акимовой специальный корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.