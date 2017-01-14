Мякяряйнен одержала первую победу в сезоне, Акимова стала 15-й
Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен одержала первую победу в нынешнем сезоне, выиграв спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.
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Второй результат показала чешка Габриэла Коукалова, а третьей стала немка Лаура Дальмайер. Все три призёрки гонки прошли огневые рубежи без промахов.
Лучшая из россиянок, Татьяна Акимова, допустила один промах и заняла 15-е место.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — 20:51.8 (0).
2. Габриэла Коукалова (Чехия) +22.0 (0).
3. Лаура Дальмайер (Германия) +30.1 (0).
4. Мари
5. Доротея Вирер (Италия) +57.7 (0).
6. Франциска Хильдебранд (Германия) +59.8 (0).
7. Ханна Эберг (Швеция) +1:18.8 (0).
8. Галина Вишневская (Казахстан) +1:20.3 (1).
9. Анаи Бескон (Франция) +1:25.4 (0).
10. Магдалена Гвиздонь (Польша) +1:26.6 (0)…
15. Татьяна Акимова (Россия) +1:40.0 (1)…
29. Екатерина Глазырина (Россия) +2:11.0 (1).
36. Ульяна Кайшева (Россия) +2:23.5 (1).
47. Ольга Подчуфарова (Россия) +2:40.3 (0).
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