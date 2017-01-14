Ольга Подчуфарова: Абсолютно не удовлетворена спринтом

Россиянка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.

— В принципе, первую половину гонки я шла более, чем неплохо, — сказала Подчуфарова во флэш-интервью. — Но на деревянных ногах показать хороший результат было невозможно. Абсолютно не удовлетворена гонкой — технически ничего не получилось. Была настроена, нацелена на хороший результат. Финиш не сложился, в очередной раз ноги не дали мне это сделать.

Стрельба? Она по такой гонке мне никак не помогла. Но хорошо, что хотя бы в стрельбе все сложилось, но гонкой в целом абсолютно не удовлетворена.