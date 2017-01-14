Ольга Подчуфарова: Абсолютно не удовлетворена спринтом
Россиянка Ольга Подчуфарова после спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге подчеркнула, что осталась недовольна тем, как выступила.
Россиянка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах, однако проиграла лидирующей Кайсе Мякяряйнен более двух с половиной минут.
— В принципе, первую половину гонки я шла более, чем неплохо, — сказала Подчуфарова во
Стрельба? Она по такой гонке мне никак не помогла. Но хорошо, что хотя бы в стрельбе все сложилось, но гонкой в целом абсолютно не удовлетворена.
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