Губерниев сообщил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону

Александр одержал три победы подряд в гонках на этапах Кубка IBU. В субботу, 14 января, он победил в индивидуальной гонке в Арбере (Германия).



Логинов с ноября 2013-го по ноябрь 2016 года отбывал дисквалификацию за допинг.