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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28427096/
14 января 2017, 16:19 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев сообщил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на матч» рассказал, что, по его информации, Александр Логинов будет включён в состав мужской сборной России на чемпионат Европы по биатлону, который пройдёт в Дужники-Здрой (Польша) с 25 по 29 января.

Александр одержал три победы подряд в гонках на этапах Кубка IBU. В субботу, 14 января, он победил в индивидуальной гонке в Арбере (Германия).

Логинов с ноября 2013-го по ноябрь 2016 года отбывал дисквалификацию за допинг.
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