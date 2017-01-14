Губерниев сообщил, что Логинов выступит на чемпионате Европы по биатлону
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на матч» рассказал, что, по его информации, Александр Логинов будет включён в состав мужской сборной России на чемпионат Европы по биатлону, который пройдёт в
Дужники-Здрой (Польша) с 25 по 29 января.
Александр одержал три победы подряд в гонках на этапах Кубка IBU. В субботу, 14 января, он победил в индивидуальной гонке в Арбере (Германия).
Логинов с ноября 2013-го по ноябрь 2016 года отбывал дисквалификацию за допинг.
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