Тарьей Бе придется пробежать две гонки ради чемпионата мира

Спортсмену поставили условие — провести как минимум две гонки на Кубке мира. Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона из-за проблем со здоровьем.

— Трудно выбрать состав норвежской сборной, — цитирует NRK Мазе. — Труднее, чем французам, потому что у нас много быстрых биатлонистов. Тарьей Бе нужно провести как минимум две гонки на Кубке мира, прежде чем мы может рассмотреть вопрос о его вызове на чемпионат мира. Понимаете, будет очень трудно сказать остальным: «Хорошо, Тарьей не пробежал ни одной гонки, но мы все равно возьмем его на чемпионат мира». Это будет не честно.