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https://sport.mail.ru/news/biathlon/28426733/
14 января 2017, 15:23 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Тарьей Бе придется пробежать две гонки ради чемпионата мира

Тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что Тарьей Бе может и не принять участия на чемпионате мира.

Спортсмену поставили условие — провести как минимум две гонки на Кубке мира. Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона из-за проблем со здоровьем.

— Трудно выбрать состав норвежской сборной, — цитирует NRK Мазе. — Труднее, чем французам, потому что у нас много быстрых биатлонистов. Тарьей Бе нужно провести как минимум две гонки на Кубке мира, прежде чем мы может рассмотреть вопрос о его вызове на чемпионат мира. Понимаете, будет очень трудно сказать остальным: «Хорошо, Тарьей не пробежал ни одной гонки, но мы все равно возьмем его на чемпионат мира». Это будет не честно.
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