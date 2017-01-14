Тарьей Бе придется пробежать две гонки ради чемпионата мира
Тренер по стрельбе мужской сборной Норвегии Зигфрид Мазе заявил, что Тарьей Бе может и не принять участия на чемпионате мира.
Спортсмену поставили условие — провести как минимум две гонки на Кубке мира. Тарьей пропустил несколько этапов Кубка мира этого сезона
— Трудно выбрать состав норвежской сборной, — цитирует NRK Мазе. — Труднее, чем французам, потому что у нас много быстрых биатлонистов. Тарьей Бе нужно провести как минимум две гонки на Кубке мира, прежде чем мы может рассмотреть вопрос о его вызове на чемпионат мира. Понимаете, будет очень трудно сказать остальным: «Хорошо, Тарьей не пробежал ни одной гонки, но мы все равно возьмем его на чемпионат мира». Это будет не честно.
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